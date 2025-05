7 lý do ít ngờ gây tăng huyết áp

Ăn nhiều đường bổ sung, thiếu kali, mất nước, bất thường ở tuyến giáp có thể làm mất cân bằng huyết áp.

Chế độ ăn nhiều đường

Đường bổ sung ảnh hưởng đến huyết áp tương tự muối ăn. Những người lạm dụng đường bổ sung trong chế độ ăn uống dễ làm tăng huyết áp. Người bị tăng huyết áp khi đo nhiều lần, thường xuyên mà huyết áp tâm thu (số trên) từ 140 mmHg trở lên và huyết áp tâm trương (số dưới) từ 90 mmHg trở lên.

Ngưng thở khi ngủ

Người bị ngưng thở khi ngủ có nguy cơ cao tăng huyết áp và các vấn đề về tim khác. Khi hơi thở gián đoạn liên tục trong khi ngủ, hệ thần kinh giải phóng các hóa chất làm tăng huyết áp. Thêm vào đó, cơ thể nhận được ít oxy hơn có thể làm hỏng thành mạch máu khiến khó điều chỉnh huyết áp hơn.

Không đủ kali

Thận cần sự cân bằng giữa natri và kali để duy trì lượng chất lỏng phù hợp trong máu. Vì vậy, ngay cả khi bạn đang ăn chế độ ít muối vẫn có thể bị huyết áp cao nếu không ăn đủ trái cây, rau, đậu, sữa ít béo hoặc cá. Chuối, bông cải xanh, hạt dẻ nước, rau bina và các loại rau lá xanh khác cung cấp lượng kali dồi dào.

Cơn đau

Cơn đau đột ngột hoặc cấp tính cũng làm tăng nguy cơ cao huyết áp. Bạn có thể nhận thấy tác dụng này khi nhúng một tay vào nước đá, ấn vào má hoặc móng tay hoặc bị điện giật ở ngón tay.

Vấn đề tuyến giáp

Khi tuyến giáp không sản xuất đủ hormone, nhịp tim chậm lại, động mạch kém co giãn hơn. Nồng độ hormone thấp cũng có thể làm tăng cholesterol xấu - yếu tố khác có thể làm cứng động mạch. Máu di chuyển qua mạch máu cứng nhanh hơn, đẩy vào thành mạch, làm tăng áp lực. Dù không phổ biến nhưng quá nhiều hormone tuyến giáp cũng có thể khiến tim đập mạnh và nhanh hơn.

Mất nước

Khi tế bào trong cơ thể không có đủ nước, các mạch máu co lại. Điều này xảy ra vì não gửi tín hiệu đến tuyến yên để giải phóng chất hóa học làm chúng co lại. Thận sẽ tạo ra ít nước tiểu hơn để giữ lại chất lỏng trong cơ thể, điều này cũng kích hoạt các mạch máu nhỏ trong tim và não co lại nhiều hơn.

Thuốc chống trầm cảm

Thuốc nhắm vào các chất hóa học trong não, thuốc chống trầm cảm dễ làm thay đổi tâm trạng, chỉ số huyết áp.

Lê Nguyễn (Theo WebMD)