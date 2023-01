7 lời khuyên giúp trẻ tránh tăng cân nhiều ngày Tết

Không bỏ bữa, ăn nhiều thức ăn màu sắc, nhai chậm, lắng nghe cơ thể… là những cách có thể kiểm soát lượng ăn của trẻ ngày Tết.

Theo ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome, trẻ đang ăn kiêng hoặc cố gắng tuân theo một chế độ ăn uống lành mạnh khó duy trì thói quen này dịp Tết. Bé ăn quá nhiều tăng nguy cơ béo phì, mắc tình trạng sức khỏe nghiêm trọng khác. Các vấn đề tâm lý như: trầm cảm, lo lắng, hen suyễn cũng liên quan đến béo phì.

Để trẻ không tăng cân ngày Tết, ba mẹ nên cố gắng mua sắm những thực phẩm ít béo, ít đường. Bên cạnh đó, gia đình cần tuân thủ chế độ ăn uống, sinh hoạt đều đặn, khoa học. Bác sĩ Duy Tùng gợi ý cách giúp trẻ không ăn quá nhiều trong ngày Tết.

Không bỏ bữa: Bỏ bữa có vẻ như là một cách tốt để giảm lượng calo trẻ tiêu thụ, nhưng có khả năng khiến bé ăn nhiều thức ăn nhanh hơn. Do đó, ba mẹ cần đảm bảo giữ lịch trình bữa ăn ngày Tết đều đặn, để hệ tiêu hóa của trẻ làm việc ổn định.

Ăn thức ăn nhiều màu sắc: Mâm cơm chia thành bốn phần: thịt cá, ngũ cốc nguyên hạt và hai phần dành cho trái cây hoặc rau. Điều này giúp đảm bảo trẻ ăn một chế độ ăn uống cân bằng với khẩu phần thức ăn phù hợp. Thịt có nhiều calo hơn và ít dinh dưỡng hơn rau. Với món tráng miệng cho trẻ, ba mẹ hãy chọn trái cây thay vì bánh ngọt, kẹo. Người lớn cắt trái cây thành những miếng nhỏ. Trái cam, quýt là gợi ý thích hợp vì trẻ dễ bóc vỏ, hình thành tính độc lập.

Trong những ngày Tết, trẻ cần ăn uống cân bằng, tránh tình trạng dung nạp nhiều thực phẩm nghèo dinh dưỡng. Ảnh: Freepik

Rau quả có nhiều màu sắc tự nhiên như đậu Hà Lan; ớt chuông xanh, vàng, đỏ; cà rốt bao tử; cà chua cherry; thực phẩm giàu chất chống oxy hóa khác... đầy màu sắc mang lại những lợi ích sức khỏe cho trẻ.

Nhai chậm và thưởng thức món ăn: Ba mẹ dặn trẻ không nên ăn quá nhanh. Bé cố gắng nhai vài phút một lần để tập trung vào vào hương vị của từng món ăn.

Ăn món ngon, lành mạnh: Món ăn ngày Tết đa dạng. Gia đình có thể chọn vài món ăn yêu thích để thưởng thức những món ăn đó. Cha mẹ vẫn nên chọn món ăn lành mạnh để trẻ phát triển toàn diện.

Chọn đồ uống một cách khôn ngoan: Nhiều đồ uống trong ngày lễ có nhiều calo hoặc đường. Cha mẹ chọn cho bé đồ uống ít hoặc không chứa calo như nước lọc, trà xanh, nước ép sinh tố không đường hoặc ít ngọt.

Dạy trẻ biết lắng nghe tín hiệu no của cơ thể: Ba mẹ hãy nói chuyện với trẻ về việc không nên ăn quá no. Trẻ cần chú ý đến cảm giác no. Người lớn dạy trẻ ăn, ngừng ăn khi cảm thấy no.

Vận động thể chất nhiều hơn bình thường: Trong kỳ nghỉ Tết, để chống lại lượng calo dư thừa do lượng đường tiêu thụ, thực phẩm nhiều chất béo, trẻ nên tập thể dục hàng ngày. Gia đình có thể cùng đi dạo sau bữa ăn, chơi trò chơi tương tác đòi hỏi hoạt động thể chất. Cha mẹ đảm bảo rằng trẻ em không xem ti vi hoặc chơi trò chơi điện tử quá 2 giờ trên màn hình mỗi ngày.

Bình An