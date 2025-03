7 lợi ích khi ăn trái cây họ cam quýt thường xuyên

Cam, quýt, bưởi, chanh cung cấp chất oxy hóa, vitamin và khoáng chất, góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường khả năng miễn dịch, tốt cho da.

Chứa nhiều vitamin C

Trái cây họ cam quýt giàu vitamin C hỗ trợ bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng, làm giảm mức độ nghiêm trọng và nhanh khỏi cảm lạnh thông thường. Vitamin C rất cần thiết cho sự hình thành collagen - thành phần cơ bản của xương và mô liên kết. Nhờ đó, xương chắc khỏe hơn, quá trình chữa lành vết thương cũng nhanh hơn.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Nhóm trái cây này có hàm lượng flavonoid cao, chẳng hạn hesperidin, đóng vai trò quan trọng trong chức năng tim. Hesperidin hoạt động bằng cách giảm mức cholesterol xấu (LDL), làm sạch động mạch và tăng lưu lượng máu. Chúng cũng góp phần giảm huyết áp, giảm căng thẳng cho tim.

Giữ làn da khỏe mạnh

Các chất chống oxy hóa mạnh có trong những loại trái cây này hoạt động như "lá chắn" chống lại các gốc tự do, trong khi các gốc tự do đẩy nhanh quá trình lão hóa, tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh. Bằng cách trung hòa các gốc tự do, trái cây họ cam quýt giúp giảm nếp nhăn, giữ làn da trẻ trung. Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất collagen, một thành phần chính giúp da săn chắc và mềm mại.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Món ăn này có lượng calo thấp, lượng chất xơ cao thúc đẩy cảm giác no và ngăn chặn cơn đói, trở thành lựa chọn lành mạnh cho bữa nhẹ. Uống một ly nước cam, bổ sung thêm bưởi trong chế độ ăn cân bằng giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh. Chất xơ còn hỗ trợ tiêu hóa, điều chỉnh lượng đường trong máu.

Cải thiện tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ cao trái cây họ cam quýt thúc đẩy nhu động ruột hoạt động trơn tru, nhờ đó giảm khó chịu ở dạ dày và táo bón. Chất xơ nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong ruột, tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa.

Giảm nguy cơ sỏi thận

Axit xitric là thành phần thiết yếu của những loại trái cây này làm giảm độ pH của nước tiểu. Khi độ pH tăng, cơ thể sản xuất canxi oxalat là thành phần chính của sỏi thận. Ăn thường xuyên cam, chanh hỗ trợ ngăn sỏi thận hình thành và duy trì sức khỏe thận.

Chống viêm

Loại trái cây này chứa nhiều flavonoid như hesperidin và naringenin, có đặc tính chống viêm mạnh. Chúng giảm tình trạng viêm trong cơ thể, giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường, viêm khớp, bệnh tim, bảo vệ sức khỏe tổng thể.

Lê Nguyễn (Theo Health Shots)