7 hệ lụy sức khỏe nguy hiểm khi trẻ thiếu canxi

Không chỉ làm hạn chế chiều cao, thiếu canxi còn khiến trẻ đối mặt với nhiều hệ lụy sức khỏe nguy hiểm mà phụ huynh thường không ngờ tới.

Thạc sĩ, bác sĩ Bùi Ngọc An Pha - Giám đốc Y khoa Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome, cho biết, canxi là thành phần chính cấu tạo nên xương, răng và tham gia vào nhiều hoạt động, chức năng khác nhau của cơ thể. Do đó, thiếu canxi có thể gây ảnh hưởng đa chiều đến sức khỏe, sự phát triển toàn diện của trẻ. Thậm chí bé có thể xuất hiện nhiều bệnh lý nguy hiểm, tác động đến suốt cuộc đời.

Chế độ ăn thiếu cân bằng là một trong những nguyên nhân gây thiếu hụt canxi ở trẻ. Ảnh: Shutterstock

Theo đó, bác sĩ An Pha chỉ ra 7 hệ lụy sức khỏe mà trẻ có thể đối mặt khi cơ thể không được bổ sung đầy đủ và đúng cách canxi mỗi ngày.

Còi xương: canxi là thành phần chính trong cấu trúc xương. Giai đoạn đầu đời chính là khoảng thời gian phát triển mạnh mẽ về khung xương ở trẻ. Nếu không được bổ sung đủ canxi theo khuyến nghị, hệ quả là khung xương của trẻ không phát triển tối đa, dẫn đến thấp còi.

Suy dinh dưỡng: canxi có vai trò liên kết với một số enzyme tham gia vào quá trình phân giải một số loại thực phẩm khi vào cơ thể. Trẻ thiếu canxi sẽ không hấp thu được một số chất dinh dưỡng cần thiết có thể bị suy dinh dưỡng.

Biến dạng xương: khung xương đóng vai trò quan trọng như một giá đỡ cho toàn bộ cơ thể, trong đó các xương chân, cột sống giúp nâng đỡ toàn bộ trọng lượng. Các xương này thường có cấu trúc to và rất chắc chắn, cũng như là nơi tích lũy lượng canxi lớn nhất của cơ thể.

Nếu trong giai đoạn phát triển khung xương, trẻ không được bổ sung đủ lượng canxi, các xương quan trọng này sẽ bị yếu và có nguy cơ biến dạng trong quá trình trẻ sinh hoạt, đùa giỡn hoặc mang vác các đồ vật... Thiếu canxi dẫn đến nguy cơ trẻ dễ mắc phải các bệnh lý biến dạng xương cao hơn như: chân vòng kiềng, chân chữ X...

Rối loạn hệ thần kinh: canxi có vai trò quan trọng trong hoạt động dẫn truyền thần kinh của cơ thể. Khi cơ thể trẻ thiếu hụt canxi, các xung động thần kinh có thể bị ức chế gây ra tình trạng hưng phấn hoặc căng thẳng quá mức ở trẻ nhỏ.

Rối loạn giấc ngủ: khi các xung động thần kinh không ổn định, vỏ não luôn trong trạng thái hưng phấn nên trẻ rất khó đi vào giấc ngủ. Trẻ thiếu canxi thường gặp phải tình trạng khó ngủ, ngủ không ngon giấc, hay quấy khóc đêm, giật mình khi ngủ.

Co giật các cơ: sự co duỗi các cơ trong cơ thể xảy ra là do phản ứng trao đổi các ion qua màng tế bào có sự hỗ trợ của canxi. Khi trẻ không được bổ sung đủ lượng canxi, các phản ứng này bị rối loạn dẫn đến tình trạng co giật các cơ.

Hệ miễn dịch suy yếu: canxi là thành phần đầu tiên phát hiện những yếu tố lạ xâm nhập vào cơ thể và thông báo kích hoạt hệ miễn dịch hoạt động để tiêu diệt vi khuẩn. Thiếu canxi khiến chức năng miễn dịch giảm sút, trẻ dễ mắc các bệnh theo mùa, dễ ốm vặt.

Bác sĩ An Pha cho biết, theo bảng Nhu cầu Dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam năm 2016 của Viện Dinh dưỡng, nhu cầu khuyến nghị về canxi cho trẻ em Việt Nam như sau:

Nhu cầu khuyến nghị canxi theo độ tuổi (mg/ngày) Nhóm tuổi Nam Nữ 0 - 5 tháng 300 300 6 - 11 tháng 400 400 1 - 2 tuổi 500 500 3 - 5 tuổi 600 600 6 - 7 tuổi 650 650 8 - 9 tuổi 700 700 10 - 19 tuổi 1000 1000

Tình trạng thiếu hụt canxi ở trẻ em có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra, điển hình là: trẻ bị thiếu oxy hoặc bị ngạt trong quá trình sinh; di chứng do mẹ ngộ độc thai nghén, đái tháo đường thai kỳ; trẻ không được tắm nắng thường xuyên dẫn đến thiếu vitamin D, cản trở quá trình hấp thu canxi của cơ thể...

Mẹ nên cho trẻ thăm khám tại các cơ sở uy tín để xác định đúng tình trạng thiếu canxi của trẻ. Ảnh Nutrihome

Đặc biệt, trong số các nguyên nhân, thiếu canxi ở trẻ phần lớn là do chế độ dinh dưỡng của trẻ chưa phù hợp ngay từ nhỏ. Bố mẹ thiếu kiến thức nuôi con, không cho trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời. Trẻ ăn dặm quá sớm hoặc không đúng cách, thức ăn không đa dạng, lựa chọn thực phẩm chưa phù hợp... là những nguyên nhân thường gặp.

Ngoài ra, trẻ ăn quá mặn, quá nhiều đạm, thức ăn có chất kích thích hoặc quá nhiều chất xơ, ngũ cốc cũng sẽ dẫn đến việc cơ thể trẻ kém hấp thụ canxi, gây thiếu hụt canxi.

Dạ Thảo