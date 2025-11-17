4 bệnh về mắt có thể phòng ngừa

Khô mắt, cận thị hay thoái thóa điểm vàng do tuổi tác có thể phòng ngừa bằng cách duy trì lối sống lành mạnh, kiểm soát tốt tình trạng đường huyết, cholesterol cao.

Nhiều bệnh về mắt có xu hướng nhẹ, không kéo dài song nếu không kiểm soát kịp thời có thể thể gây hại cho mắt, thậm chí dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn. Dưới đây là một số bệnh về mắt có thể phòng ngừa.

Glôcôm

Glôcôm (cườm nước) là bệnh về mắt gây tổn hại đến dây thần kinh thị giác do áp lực cao trong mắt bất thường (tăng nhãn áp). Nếu không được điều trị, cườm nước có thể gây mù lòa không hồi phục. Glôcôm thường di truyền nhưng cũng có thể do bệnh tiểu đường, chấn thương mắt và lười vận động.

Phòng ngừa: Cách tốt nhất để phòng ngừa bệnh là khám mắt và sàng lọc thường xuyên, đặc biệt nếu bạn bị tiểu đường. Tập thể dục thường xuyên giúp giảm áp lực mắt, giảm nguy cơ mắc bệnh.

Khô mắt

Khô mắt có thể gây kích ứng mắt đáng kể và cản trở thị lực, thường ở cả hai mắt. Thiếu sản xuất nước mắt là nguyên nhân hàng đầu gây khô mắt. Nước mắt cần thiết để giữ cho mắt ẩm, khỏe mạnh và không bị nhiễm trùng. Nếu chúng bốc hơi nhanh hơn hoặc sản xuất ít hơn sẽ dẫn đến khô, cộm xốn. Giảm sản xuất nước mắt thường do những nguyên nhân như lão hóa, các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn, sử dụng một số loại thuốc, các thủ thuật y tế...

Phòng ngừa: Tiếp xúc với gió, khói hoặc không khí khô là một vài nguyên nhân gây ra tình trạng nước mắt bốc hơi nhanh. Để tránh tình trạng này, vào những ngày gió, khô, bạn nên đeo kính râm, đeo kính bảo hộ nếu làm việc ngoài trời trong điều kiện gió, khô hoặc khói. Không chớp mắt đủ cũng có thể gây khô mắt, thường xảy ra khi một người tập trung cao độ trong thời gian dài như đọc sách, lái xe hoặc sử dụng máy tính. Do đó, hãy nghỉ giải lao nhanh chóng khi làm việc để mắt được nghỉ ngơi nhằm tránh tình trạng này. Thuốc nhỏ mắt theo chỉ định của bác sĩ nhãn khoa cũng có thể ngăn ngừa khô mắt.

Thoái hóa điểm vàng do tuổi tác

Thoái hóa điểm vàng do tuổi tác là rối loạn phổ biến ở mắt, nhất là người trên 50 tuổi. Nó gây hại cho phần sau của mắt, khiến việc nhìn trực tiếp các vật thể trước mặt trở nên khó khăn. Những thay đổi liên quan đến tuổi tác ở mắt là nguyên nhân dẫn đến rối loạn này. Khi tình trạng tiến triển, mất thị lực cũng xảy ra ở một hoặc cả hai mắt, gây mờ vùng trung tâm thị lực và vùng này sẽ tăng dần theo thời gian. Tuy nhiên, một số người dễ bị thoái hóa điểm vàng do tuổi tác hơn những người khác như người hút thuốc, có tiền sử gia đình mắc bệnh.

Phòng ngừa: Duy trì lối sống lành mạnh như tránh hút thuốc lá thụ động, tập thể dục thường xuyên, duy trì huyết áp và mức cholesterol bình thường, ăn uống lành mạnh giúp phòng bệnh hoặc giảm nguy cơ mắc sớm hơn.

Cận thị

Người bị cận thị gặp khó khăn khi nhìn các vật ở xa nhưng có thể nhìn rõ các vật ở gần. Nguyên nhân có thể do sự kết hợp giữa các yếu tố di truyền và môi trường.

Phòng ngừa: Nghỉ ngơi khi sử dụng thiết bị điện tử, hạn chế thời gian xem duy trì khoảng cách hợp lý, không làm việc hoặc đọc sách trong điều kiện ánh sáng yếu. Mỗi người nên dành thời gian ở ngoài trời, đeo kính râm khi ra ngoài, bỏ thuốc lá, đeo kính bảo hộ mắt khi chơi thể thao, lên lịch khám mắt định kỳ.

Bảo Bảo (Theo Times of India)