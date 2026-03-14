7 dấu hiệu bệnh động mạch vành dễ bỏ qua

Chóng mặt, buồn nôn, đau cơ, khó tiêu, đổ mồ hôi nhiều, tay chân lạnh là những dấu hiệu cảnh báo bệnh động mạch vành, dễ nhầm với thiếu chất, mệt mỏi.

Bệnh động mạch vành là tình trạng gây ra bởi sự tắc nghẽn hoặc thu hẹp các động mạch cung cấp máu cho tim do sự tích tụ mảng bám. Điều này làm chậm quá trình lưu thông máu đến tim, tăng nguy cơ đau tim. Một số dấu hiệu ban đầu của tình trạng này khó nhận biết, dễ bị bỏ qua.

Kiệt sức

Lượng máu cung cấp cho tim không đủ có thể khiến cơ thể thiếu năng lượng, dẫn đến mệt mỏi kéo dài mà không rõ nguyên nhân. Người bệnh động mạch vành thường nhanh kiệt sức khi leo cầu thang hoặc đi bộ. Đôi khi, cảm giác hụt hơi còn xuất hiện ngay cả khi nằm nghỉ và cố gắng lấy lại nhịp thở. Những biểu hiện này dễ bị nhầm với thiếu máu, mất nước hoặc dấu hiệu lão hóa.

Khó thở

Do tim không còn bơm đủ máu giàu oxy đến cơ thể, người bệnh có thể bị khó thở khi thực hiện các công việc thường ngày như đi lại, bê đồ nhẹ.

Choáng váng, chóng mặt

Thông thường trong những trạng thái tập trung cao độ, việc giảm lưu lượng máu đến cơ quan quan trọng trong cơ thể gây ra hiện tượng suy yếu đột ngột, chóng mặt, cảm giác muốn ngất xỉu. Một số người bị chóng mặt khi đứng dậy hoặc sau khi tập thể dục, thậm chí sau khi ngồi yên.

Khó tiêu, buồn nôn

Cảm giác như trào ngược axit, buồn nôn hoặc đau dạ dày nhưng không có nguyên nhân rõ ràng có thể liên quan đến các vấn đề về tim mạch.

Đổ mồ hôi lạnh

Đổ mồ hôi đột ngột không kèm hoạt động thể chất hoặc tiếp xúc với nhiệt độ cao có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang bị căng thẳng do lưu lượng máu giảm.

Tay, chân lạnh, tê cứng, vết thương chậm lành

Tuần hoàn máu kém thường để lại những dấu hiệu rõ rệt trên cơ thể. Tay chân lạnh buốt, tê bì, hoặc vết thương lâu lành hơn bình thường là những triệu chứng sớm điển hình. Đôi khi một chân, bàn chân, bàn tay, hoặc thậm chí một ngón chân lạnh, nhợt nhạt, yếu hơn bên còn lại. Những triệu chứng này dễ bị bỏ qua.

Đau nhức ở tay, lưng

Đau tim không phải lúc nào cũng chỉ khu trú ở ngực. Cơn đau có thể lan đến hàm, cánh tay trái, lưng trên, hoặc thậm chí giữa hai bả vai. Đôi khi, người bệnh cảm thấy đau răng không rõ nguyên nhân, khó chịu ở cổ, hoặc đau nhức ở cánh tay xuất hiện trong khi hoạt động thể chất. Vì các dây thần kinh trong cơ thể được kết nối với nhau, não bộ có thể hiểu sai vị trí cơn đau.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)