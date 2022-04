7 cách khắc phục chứng ngủ ngáy dễ dàng

Uống nhiều nước, giảm cân, giữ thông thoáng mũi giúp khắc phục được chứng ngủ ngáy.

Ngủ ngáy hay còn gọi là ngáy khi ngủ là hiện tượng luồng không khí bị hít vào đi qua vùng hẹp như vùng mũi, miệng, hầu họng, tác động làm cho niêm mạc các mô xung quanh rung lên, tạo nên âm thanh gọi là tiếng ngáy.

Theo Daniel P.Slaughter, bác sĩ tai mũi họng và chuyên gia về ngáy tại Capital Otolaryngology (Texas, Mỹ), ngủ ngáy có thể tạo ra những vấn đề trong hôn nhân, 75% người ngủ ngáy không chỉ gặp phiền toái khi ngủ mà ngủ ngáy còn là nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Sudhansu Chokro Poor, Giám đốc chương trình về Sinh lý thần kinh lâm sàng và Thuốc ngủ tại Trung tâm Y tế JFK ở Edison, Mỹ, cho biết, nhiều loại thuốc hỗ trợ ngừng ngáy được bán trên thị trường nhưng chưa có nghiên cứu chứng minh hiệu quả chính xác. Do vậy, người ngủ ngáy có thể thử các giải pháp tự nhiên để khắc phục hiện tượng này. Một số giải pháp tự nhiên bao gồm.

Thay đổi tư thế ngủ

Tư thế nằm ngửa làm cho gốc lưỡi và vòm miệng dồn xuống thành sau của cổ họng, gây ra âm thanh rung khi ngủ. Ngủ nghiêng có thể giúp ngăn ngừa điều này. Một chiếc gối ôm sát cơ thể sẽ giúp duy trì tư thế ngủ nghiêng hoặc chắn một chiếc gối sau lưng để không rơi vào tư thế nằm ngửa khi ngủ. Tư thế nằm này có thể có thể cải thiện đáng kể với tình trạng ngáy.

Ngủ ngáy gây phiền toái cho người xung quanh. Ảnh: Freepik

Giảm cân

Nếu khi bạn tăng cân thì bắt đầu xuất hiện tình trạng ngủ ngáy thì việc giảm cân sẽ cần thiết. Slaughter giải thích, khi tăng cân dây thanh quản ở cổ họng bị chèn ép gây ra chứng ngáy.

Không uống rượu

Rượu và thuốc an thần làm giảm thời gian nghỉ ngơi của các cơ ở phía sau cổ họng, khiến khả năng ngủ ngáy cao hơn. Nhiều người ngáy to sau khi uống rượu, những người bình thường không ngáy nhưng khi uống rượu khi ngủ lại có thể ngáy. Do vậy hạn chế uống rượu có thể cải thiện chứng ngủ ngáy.

Thói quen ngủ

Theo bác sĩ Slaughter, các thói quen không tốt như thức khuya, làm nhiều giờ vào buổi tối có thể tác động xấu đến chất lượng giấc ngủ tương tự như việc uống rượu. Đi ngủ trong trạng thái quá mệt mỏi sẽ là tiền đề cho cơn ngáy.

Đường mũi thông thoáng

Nếu tiếng ngáy bắt đầu từ mũi, việc cần làm đầu tiên là giữ cho đường mũi thông thoáng. Nếu như mũi bị tắc hoặc thu hẹp do cảm lạnh hoặc do thay đổi thời tiết đột ngột, khả năng tạo ra tiếng ngáy sẽ cao hơn bình thường. Tắm nước nóng trước khi đi ngủ có thể giúp thông thoáng đường thở. Nên chú ý vệ sinh mũi bằng nước muối sinh lý để giúp thông mũi.

Thay đổi gối

Các chất gây dị ứng trong phòng ngủ và trong gối có thể góp phần gây ra chứng ngủ ngáy. Mọi người cần vệ sinh quạt, điều hòa và phòng ngủ để đảm bảo thông thoáng, tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái khi đi ngủ. Để thú cưng ngủ trên giường và vô tình hít phải lông động vật cũng là nguyên nhân kích thích chứng ngủ ngáy.

Các chuyên gia cho rằng nên chọn loại gối cao vừa phải để nâng cao đầu, giúp dễ thở hơn khi ngủ. Lưu ý không kê gối quá cao vì có thể gây đau mỏi cổ.

Uống đủ nước

Các chất tiết trong mũi và miệng sẽ dính hơn khi bạn bị mất nước, điều này có thể tạo ra nhiều tiếng ngáy hơn. Theo Viện Y học Mỹ, phụ nữ khỏe mạnh nên uống khoảng 11 cốc nước mỗi ngày (từ tất cả đồ uống và thực phẩm); nam giới cần khoảng 16 cốc mỗi ngày.

Anh Chi (Theo WebMD)