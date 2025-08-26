7 cách đơn giản giúp mắt khỏe

Khám mắt thường xuyên, kiểm soát bệnh tiểu đường, ăn uống lành mạnh, hạn chế thời gian xem thiết bị có thể bảo vệ thị lực.

Khám mắt định kỳ

Người đeo kính thường xuyên, có các tật khúc xạ nên đi khám mắt thường xuyên hơn. Điều này giúp phát hiện sớm các vấn đề như thay đổi về áp lực mắt, các mô bên trong mắt. Khám mắt định kỳ hàng năm có thể phát hiện sớm bệnh để can thiệp kịp thời.

Kiểm soát các vấn đề sức khỏe

Các bệnh như tiểu đường hoặc huyết áp cao thường xảy ra ở người 40, 50 tuổi. Cả hai bệnh lý này đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mắt. Thực tế, một vài thay đổi về thị lực có thể cảnh báo sớm cho cả hai tình trạng này. Kiểm soát tốt đường huyết và chỉ số huyết áp giúp bảo vệ đôi mắt.

Chăm sóc mắt khô

Mắt cần độ ẩm để hoạt động tốt nhưng khi bạn già đi, mắt dễ khô hơn. Dùng nước mắt nhân tạo có tác dụng giảm khô mắt. Nếu phương pháp này không hiệu quả, hãy đi khám chuyên khoa để được tư vấn về các lựa chọn khác, hỗ trợ sản xuất nước mắt.

Áp dụng chế độ ăn Địa Trung Hải

Trái cây hoặc rau củ nhiều màu sắc chứa nhiều dưỡng chất có thể nuôi dưỡng và bảo vệ đôi mắt. Các chất chống oxy hóa trong thực phẩm còn có khả năng ngăn ngừa tổn thương tế bào, giảm nguy cơ mất thị lực. Chế độ ăn Địa Trung Hải góp phần giảm nguy cơ mờ mắt hoặc giảm thị lực trung tâm. Chế độ ăn này ưu tiên cá, thịt nạc, hạt lanh, các loại hạt, trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, chất béo lành mạnh như dầu ô liu...

Giảm thời gian sử dụng thiết bị điện tử

Xem điện thoại thông minh, máy tính xách tay và tivi quá nhiều dễ gây hại mắt. Mắt phải sử dụng các cơ để tập trung, điều tiết và căn chỉnh. Nếu không được nghỉ ngơi phù hợp, chúng bắt đầu bị thoái hóa thay vì phát triển. Áp dụng quy tắc cứ mỗi 20 phút đọc sách hoặc làm việc trên màn hình, hãy nhìn xa khoảng 6 mét trong 20 giây hoặc hơn.

Ngủ đủ giấc

Giấc ngủ chất lượng cho phép mắt bổ sung độ ẩm. Mắt cũng loại bỏ các chất gây kích ứng như bụi và chất gây dị ứng trong khi ngủ. Nếu không ngủ đủ giấc, quá trình làm sạch này có thể bị gián đoạn, ảnh hưởng đến sức khỏe đôi mắt.

Không hút thuốc

Bỏ thuốc lá có thể giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng. Nó cũng giúp bảo vệ mắt khỏi bệnh đục thủy tinh thể, gây mờ mắt khiến mắt khó nhìn. Người có yếu tố tiền sử gia đình mắc thoái hóa điểm vàng cũng có nguy cơ cao hơn.

Bảo Bảo (Theo Times of India)