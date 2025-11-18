7 bài tập cho mắt nên thực hiện thường xuyên

Thực hiện các bài tập như xoay mắt, úp lòng bàn tay, chớp mắt và quy tắc 20-20-20 thường xuyên có thể giảm mờ và mỏi mắt, hỗ trợ chức năng thị giác.

Đôi mắt là một trong những cơ quan hoạt động tích cực, liên tục suốt cả ngày. Có nhiều cơ chịu trách nhiệm cho chuyển động và sự tập trung của mắt, cần được duy trì sự săn chắc để hoạt động tốt nhất. Một số bài tập dưới đây có thể giúp mắt khỏe, tăng chức năng thị giác.

Đẩy bút chì

Đây là một dạng bài tập hội tụ, trong đó mắt nhìn vào đầu bút chì di chuyển từ xa lại gần. Khi đầu bút chì tiến gần, mắt có thể nhìn thấy hình ảnh đôi hoặc mờ, bạn cần nỗ lực điều tiết mắt để giữ hình ảnh rõ nét. Bằng cách này, mắt sẽ được rèn luyện khả năng hội tụ, tức khả năng chuyển động cùng nhau của mắt khi tập trung vào các vật thể gần.

Giữ bút chì gần mũi trong khoảng 30 giây trong khi tập trung vào đầu bút, sau đó đưa bút ra xa hơn một cánh tay. Nhớ chớp mắt trong khi thực hiện bài tập này. Lặp lại 5-10 lần.

Xoay mắt và nhìn

Bài tập này đòi hỏi di chuyển mắt theo tất cả các hướng nhìn như lên, xuống, trái, phải và trái lên, trái xuống, phải lên và phải xuống, mỗi lần bắt đầu từ hướng nhìn thẳng cuối cùng trở về hướng nhìn thẳng.

Để thực hiện, hãy từ từ di chuyển mắt lên xuống, rồi từ phải sang trái và ngược lại. Nên xoay mắt theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ để đảm bảo các cơ vận động ngoài nhãn cầu được vận động hoàn toàn.

Giữ ánh mắt

Để thực hành bài tập này, hãy tập trung vào một vật thể ở xa như ngọn nến và giữ sự tập trung mắt vào đó trong 30 giây hoặc lâu nhất có thể. Thực hiện động tác này trong khi vẫn giữ chớp mắt, sau đó có thể chớp mắt nhanh vài lần và lặp lại bài tập.

Úp lòng bàn tay

Đây là bài tập mắt giúp thư giãn các cơ quanh mắt, giảm mỏi mắt. Để làm ấm mắt, hãy bắt đầu bằng cách xoa hai bàn tay vào nhau. Nhắm mắt lại và đặt lòng bàn tay lên xương gò má tương ứng. Khum tay lên mỗi bên mắt và hít thở sâu trong 5 phút.

Chớp mắt

Khi tập trung mắt quá nhiều vào các thiết bị kỹ thuật số, tốc độ chớp mắt có xu hướng chậm lại, khiến mắt khô, có cảm giác cộm, xốn và mệt mỏi. Dành thời gian chớp mắt có thể phục hồi màng phim nước mắt, giúp trải đều nước mắt. Bài tập này bao gồm nhắm mắt, dừng lại trong hai giây, rồi mở mắt ra lần nữa, lặp liên tục 6-7 lần.

Tập trung nhìn gần và xa

Thực hiện luân phiên giữa tập trung gần và xa giúp rèn luyện sự tập trung của mắt và thư giãn phù hợp. Giữ ngón tay trỏ cách mặt 25 cm và tập trung vào nó trong 15 giây. Sau 15 giây, chuyển ánh nhìn sang mục tiêu cách xa 6 m và tiếp tục giữ tập trung trong 15 giây. Quay lại nhìn ngón tay và lặp lại nhiều lần.

Quy tắc 20-20-20

Quy tắc 20-20-20 tức cứ sau mỗi 20 phút làm việc gần, hãy nhìn vào mục tiêu cách xa 6 m (20 feet) trong 20 giây. Thực hiện thường xuyên bài tập mắt này hỗ trợ chức năng mắt tốt và thị lực tối ưu.

Bảo Bảo (Theo Times of India)