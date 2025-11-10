Vì sao nên chớp mắt thường xuyên?

Thói quen ít chớp mắt có thể dẫn đến khô mắt, kích ứng, mỏi và rối loạn thị giác tạm thời.

Chớp mắt là phản xạ tự nhiên nhưng rất quan trọng với mắt. Trung bình một người chớp mắt từ 15 đến 20 lần mỗi phút, giúp nước mắt dàn trải trên bề mặt mắt, rửa sạch bụi bẩn và ngăn ngừa khô mắt. Người ít chớp mắt có thể khó chịu, mỏi mắt và thường gặp các vấn đề dưới đây.

Khô và kích ứng mắt

Nước mắt không chỉ giữ ẩm cho mắt mà còn tạo ra lớp màng bảo vệ chống lại bụi, mảnh vụn và vi sinh vật. Khi bạn ngừng chớp mắt trong một phút, màng nước mắt bắt đầu bị phá vỡ. Chỉ trong vòng vài giây, mắt có thể khô, cộm hoặc kích ứng. Khi ít chớp mắt, lớp nước mắt mỏng đi và mất ổn định, ảnh hưởng đến khả năng bôi trơn của bề mặt nhãn cầu cũng như độ trong suốt của mắt.

Mỏi mắt

Cơ quanh mí mắt và mắt phải căng cứng có thể dẫn đến mỏi cơ vòng mi cùng các cơ nhỏ khác chịu trách nhiệm cho việc chớp mắt và chuyển động mắt. Một số người còn cảm thấy nóng rát hoặc đau nhẹ quanh mắt. Nếu không chớp mắt trong thời gian dài như khi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính hoặc điện thoại có thể dẫn đến chứng mỏi mắt kỹ thuật số (hội chứng thị giác màn hình) như đau đầu, mờ mắt, khó chịu.

Mờ mắt, giảm tập trung

Chớp mắt duy trì lớp màng nước mắt mịn màng và giác mạc trong suốt. Nếu không có lớp màng này, giác mạc có thể bị khô và không đều, làm tán xạ ánh sáng khi đi vào mắt. Điều này có thể gây mờ mắt tạm thời khiến khó tập trung. Tần suất chớp mắt giảm đáng kể khi thực hiện các thao tác thị giác gần, gây mất ổn định màng phim nước mắt, khô mắt, khó chịu.

Những tác động tiềm ẩn

Dù một phút không chớp mắt khó có thể gây ra tổn thương vĩnh viễn nhưng kéo dài sẽ tạo ra những tác động tích lũy. Ví dụ, người dùng thiết bị điện tử nhiều giờ có thể chớp mắt ít hơn, dễ bị khô mắt mạn tính, mỏi mắt, thậm chí nhạy cảm với ánh sáng. Duy trì chớp mắt thường xuyên, nghỉ giải lao khi nhìn màn hình và sử dụng nước mắt nhân tạo nếu cần có thể ngăn ngừa những vấn đề này.

Bảo Bảo (Theo Times of India)