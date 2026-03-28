6 vấn đề mắt thường gặp ở phụ nữ sau tuổi 50

Phụ nữ sau 50 tuổi dễ bị khô mắt và tăng nguy cơ mắc bệnh glôcôm, đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng do thay đổi nội tiết.

Khi đến tuổi 50, cơ thể phụ nữ trải qua nhiều thay đổi nội tiết và sinh lý liên quan đến mãn kinh. Trong khi các vấn đề như bốc hỏa, thay đổi tâm trạng hay loãng xương thường được chú ý, sức khỏe mắt lại dễ bị bỏ qua. Sự suy giảm hormone estrogen sau mãn kinh có thể ảnh hưởng đáng kể đến thị lực và đôi mắt.

Hội chứng khô mắt

Đây là tình trạng phổ biến ở phụ nữ sau mãn kinh. Các hormone như estrogen và androgen giúp duy trì màng phim nước mắt - lớp bảo vệ giúp mắt luôn ẩm, trơn. Khi hormone giảm, số lượng cùng chất lượng nước mắt cũng suy giảm.

Người bị khô mắt có thể cảm thấy rát, cộm như có dị vật trong mắt, đỏ mắt, nhạy cảm với ánh sáng. Một số trường hợp còn chảy nước mắt nhiều do phản xạ kích thích từ tình trạng khô. Điều trị thường gồm nước mắt nhân tạo không chất bảo quản, bổ sung omega-3 hoặc thuốc nhỏ mắt chống viêm theo chỉ định. Điều trị sớm giúp tránh tổn thương giác mạc.

Tăng nguy cơ đục thủy tinh thể

Tuổi tác là yếu tố nguy cơ chính gây đục thủy tinh thể và phụ nữ có xu hướng mắc sớm hơn nam giới. Đây là tình trạng thủy tinh thể (thấu kính tự nhiên của mắt) bị mờ dần, gây nhìn mờ, chói sáng, thấy quầng quanh đèn, phải thay kính thường xuyên.

Sau mãn kinh, giảm estrogen có thể làm tăng stress oxy hóa trong mắt, thúc đẩy quá trình này. Khi ảnh hưởng thị lực rõ rệt, phẫu thuật thay thủy tinh thể là phương pháp điều trị hiệu quả.

Glôcôm

Phụ nữ trên 50 tuổi có nguy cơ cao mắc glôcôm - bệnh lý tổn thương dây thần kinh thị giác, thường liên quan đến tăng nhãn áp. Thay đổi hormone có thể ảnh hưởng đến dòng chảy thủy dịch trong mắt, làm tăng áp lực nội nhãn. Bệnh này thường tiến triển âm thầm, ban đầu mất thị lực ngoại vi nên dễ bị bỏ qua.

Khám mắt định kỳ, đo nhãn áp và kiểm tra thị trường là rất quan trọng. Phát hiện sớm giúp điều trị bằng thuốc, laser hoặc phẫu thuật để ngăn mất thị lực vĩnh viễn.

Thoái hóa điểm vàng do tuổi tác

Sau 50 tuổi, nguy cơ thoái hóa điểm vàng tăng lên, đặc biệt ở phụ nữ do giảm bảo vệ từ hormone. Bệnh ảnh hưởng đến điểm vàng - vùng trung tâm võng mạc giúp nhìn rõ chi tiết. Người bệnh có thể thấy đường thẳng bị méo, xuất hiện điểm mờ hoặc vùng tối ở trung tâm tầm nhìn. Có hai dạng gồm dạng khô tiến triển chậm còn dạng ướt nặng hơn, cần tiêm thuốc nội nhãn để kiểm soát.

Tiểu đường và biến chứng võng mạc

Sau mãn kinh, nguy cơ mắc tiểu đường tăng do thay đổi chuyển hóa. Điều này kéo theo nguy cơ bệnh võng mạc do tiểu đường - có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực. Ngay cả khi chưa có triệu chứng, người bệnh vẫn cần khám đáy mắt định kỳ mỗi năm để phát hiện sớm tổn thương.

Lão thị

Lão thị là thay đổi tự nhiên theo tuổi, khiến mắt khó điều tiết khi nhìn gần do thủy tinh thể kém linh hoạt. Người mắc thường phải đưa sách ra xa khi đọc hoặc cần ánh sáng mạnh hơn. Kính đọc sách hoặc kính đa tròng là giải pháp phổ biến.

Sau mãn kinh, việc chăm sóc mắt trở nên quan trọng hơn để duy trì thị lực. Phụ nữ nên khám mắt định kỳ 1-2 năm hoặc hằng năm nếu có bệnh lý như tiểu đường hoặc nguy cơ glôcôm, đồng thời đeo kính chống tia UV, ăn uống cân bằng giàu chất chống oxy hóa và duy trì tập thể dục.

Bảo Bảo (Theo Times of India)