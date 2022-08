6 triệu chứng âm thầm cảnh báo ung thư túi mật

Đau bụng, chán ăn, nôn mửa, giảm cân… có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư túi mật.

Túi mật nằm dưới gan phải, lưu trữ lượng mật cần thiết để tiêu hóa chất béo. Ung thư túi mật hiếm gặp hơn các loại ung thư khác. Loại ung thư này thường không có các triệu chứng trong giai đoạn đầu. Đa số biểu hiện rõ khi khối u ở giai đoạn nặng hoặc di căn sang các cơ quan lân cận. Khoảng 10% trường hợp ung thư túi mật được phát hiện ở giai đoạn sớm và được phát hiện tình cờ. Nguyên nhân là do triệu chứng của ung thư túi mật âm thầm, giống với các bệnh lý khác và hiện nay không có xét nghiệm sàng lọc ung thư túi mật, theo Very Well Health (Mỹ).

6 triệu chứng của ung thư túi mật, bao gồm:

Đau bụng: Khoảng 50% những người bị ung thư túi mật bị đau bụng. Cảm giác đau bụng này thường biểu hiện rõ nhất ở vùng bụng trên bên phải.

Chán ăn: Khi túi mật bị tổn thương do ung thư, quá trình tiết mật hỗ trợ tiêu hóa gặp khó khăn dẫn đến chán ăn. Chán ăn thường là triệu chứng của nhiều bệnh lý, do vậy rất khó nhận biết triệu chứng này như một dấu hiệu để chẩn đoán ung thư túi mật.

Giảm cân: Giảm cân không rõ nguyên nhân hoặc không chủ ý có thể là triệu chứng đầu tiên của bệnh ung thư túi mật. Một nghiên cứu cho thấy 40% những người mới được chẩn đoán mắc bệnh ung thư túi mật đã bị sụt cân không chủ ý. Tuy nhiên, ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư trực tràng cũng dẫn đến giảm cân không chủ ý. Do đó, dấu hiệu này dễ nhầm lẫn và bị bỏ qua.

Giảm cân không chủ ý có thể là dấu hiệu của ung thư túi mật. Ảnh: Freepik

Vàng da: Bilirubin là một sắc tố màu vàng, được sinh ra trong quá trình các tế bào hồng cầu bài tiết trong dịch mật. Khi bị ung thư túi mật, túi mật tiết nhiều bilirubin trong máu khiến da và lòng trắng của mắt bị vàng. Sự tích tụ bilirubin này cũng có thể gây ngứa dữ dội, ngứa không thuyên giảm. Quá nhiều bilirubin còn có thể dẫn đến tình trạng phân có màu sáng hoặc xám.

Nôn mửa: Nôn mửa và cảm giác buồn nôn nói chung là những triệu chứng khá phổ biến của bệnh ung thư túi mật.

Một khối ở bụng: Ung thư túi mật khiến túi mật to do đường mật bị tắc nghẽn. Túi mật to ra và cứng dần lên như một khối u có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư túi mật. Sự lây lan của ung thư túi mật đến gan còn gây ra đầy bụng, cảm giác có khối u ở vùng bụng trên bên phải.

Triệu chứng của ung thư túi mật âm thầm, khó phát hiện ở giai đoạn đầu nên việc biết các yếu tố nguy cơ có thể giúp người bệnh dễ phát hiện bệnh. Các yếu tố rủi ro có thể bao gồm: Sỏi mật, 70% người bị ung thư túi mật có sỏi mật tại thời điểm chẩn đoán; béo phì; tiền sử viêm đường mật xơ cứng hoặc túi mật sứ.

Anh Chi

(Theo Very Well Health)