6 trái cây tốt cho người bệnh gout

Chất chống oxy hóa, vitamin trong đào, dứa, kiwi, việt quất thúc đẩy kiểm soát cholesterol, giảm áp lực lên khớp, hỗ trợ đào thải acid uric, hạn chế gout bùng phát.

Gout là bệnh rối loạn chuyển hóa purin khiến acid uric trong máu tăng cao, hình thành tinh thể urat lắng đọng ở khớp, gây đau, sưng, đỏ và hạn chế vận động. Người bệnh thường bị đau dữ dội về đêm hoặc sáng sớm, kèm sưng nóng khớp, đặc biệt ở ngón chân cái, cổ chân, gối.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Trung tâm Dinh dưỡng Nutrihome, cho biết ngoài điều trị y khoa, chế độ ăn nhiều vitamin, chất chống oxy hóa, ít đường và purin có thể giảm acid uric, góp phần ngăn bệnh tiến triển.

Anh đào (cherry) chứa nhiều anthocyanin - chất chống oxy hóa mạnh làm giảm viêm và hạ acid uric trong máu. Nhờ đó, loại quả này có thể hạn chế tần suất và mức độ tái phát gout.

Dứa giàu enzyme tự nhiên là bromelain có tác dụng kháng viêm, giảm sưng khớp. Hàm lượng vitamin C trong dứa cũng tăng đào thải acid uric.

Kiwi giàu vitamin C dồi dào, hỗ trợ hòa tan, đào thải acid uric qua đường tiểu. Kali trong kiwi giúp cân bằng điện giải và giảm nguy cơ sỏi thận, biến chứng có thể gặp ở người gout.

Trái cây giàu khoáng chất, chống oxy hóa, giúp giảm acid và phòng tái phát gout. Ảnh: Trọng Nghĩa

Táo chứa chất chống oxy hóa quercetin có tác dụng kháng viêm cùng chất xơ pectin thúc đẩy kiểm soát cholesterol, cân nặng, giảm áp lực lên khớp.

Dưa hấu có nhiều nước, góp phần tăng lượng nước tiểu và đào thải acid uric đồng thời có tính kiềm nhẹ hỗ trợ trung hòa acid trong cơ thể.

Việt quất giàu anthocyanin và vitamin C, chống oxy hóa, bảo vệ khớp và mạch máu, cải thiện chức năng thận.

Người bị gout nên hạn chế thịt đỏ, hải sản, nội tạng động vật, rượu bia và đồ uống nhiều đường. Bác sĩ Duy Tùng khuyến nghị người bệnh cần khám chuyên khoa cơ xương khớp để xác định mức độ bệnh, được tư vấn chế độ ăn phù hợp. Người bệnh không nên tự ý dùng thực phẩm chức năng hoặc thuốc hạ acid uric không rõ nguồn gốc vì có thể gây tác dụng phụ lên gan, thận hoặc tương tác với thuốc đang dùng. Tùy tình trạng, bác sĩ có thể chỉ định thuốc giảm acid uric, thuốc chống viêm, kết hợp chế độ ăn hợp lý.

Bổ sung dưỡng chất như eggshell membrane extract (chiết xuất màng vỏ trứng), collagen type II không biến tính và collagen peptide thủy phân, chondroitin sulfate (thành phần chính của cấu trúc nền ngoại bào), turmeric root extract (chiết xuất củ nghệ) có lợi cho sức khỏe. Các dưỡng chất này giúp giảm đau, kháng viêm, giảm sưng, hạn chế nguy cơ thoái hóa khớp do bệnh gout.

Trọng Nghĩa