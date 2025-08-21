6 thức uống giúp da sáng mịn

Nước chanh, nước ép cà chua chứa vitamin C và chất chống oxy hóa có thể làm chậm lão hóa, nuôi dưỡng làn da.

Ánh nắng gắt của mặt trời, môi trường ô nhiễm, căng thẳng, chế độ sinh hoạt thiếu khoa học khiến làn da sạm màu, khô ráp, dễ lão hóa. ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Trung tâm Dinh dưỡng Nutrihome, cho biết ngoài chăm sóc da từ bên ngoài, nhiều thức uống chứa nhiều vitamin, chất chống oxy hóa, collagen thực vật và axit béo tốt hỗ trợ quá trình tái tạo da, giảm tác động của tia UV giúp da mịn màng, trẻ trung.

Nước lọc có tác dụng thanh lọc cơ thể, loại bỏ độc tố, tuần hoàn máu tốt hơn, từ đó làn da bớt khô sạm, căng bóng tự nhiên. Người trưởng thành nên uống trung bình 1,5-2 lít nước mỗi ngày, tùy theo cân nặng và mức độ vận động.

Nước chanh chứa vitamin C, có khả năng kích thích sản sinh collagen, cải thiện độ đàn hồi, làm sáng da. Uống nước chanh (không đường hoặc ít đường) vào buổi sáng bổ sung chất chống oxy hóa, bảo vệ da trước tác hại của tia cực tím và ô nhiễm môi trường.

Trà xanh giàu polyphenol, đặc biệt là EGCG, có tác dụng giảm viêm, chống oxy hóa mạnh. Loại đồ uống này giúp thanh lọc cơ thể, hạn chế quá trình hình thành nếp nhăn, hỗ trợ giảm mụn, làm đều màu da.

Nước lọc, nước chanh, nước ép cà chua chứa nhiều dưỡng chất giúp da sáng mịn. Ảnh: Trọng Nghĩa

Nước ép cà chua chứa lycopene, beta-carotene, vitamin C - những dưỡng chất có thể giảm tổn thương da do ánh nắng, ngăn chặn gốc tự do đồng thời hỗ trợ da căng mịn, tươi trẻ. Uống nước ép này thường xuyên có thể cải thiện sắc tố da rõ rệt.

Nước ép lựu giàu polyphenol và anthocyanin - những hợp chất chống oxy hóa mạnh, bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng, giảm thâm nám và thúc đẩy tái tạo tế bào da.

Sữa hạt như hạnh nhân, óc chó, hạt điều... cung cấp omega-3, vitamin E và nhiều khoáng chất cần thiết cho da. Đây là nguồn dưỡng chất hỗ trợ giảm viêm, hạn chế khô da, duy trì độ sáng mịn.

Để có làn da khỏe đẹp, bác sĩ Duy Tùng khuyến cáo bổ sung những loại đồ uống giàu vitamin, chất chống oxy hóa. Mỗi người cần duy trì lối sống khoa học như ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya, tăng cường vận động, giữ tinh thần thoải mái.

Tránh rượu bia, thuốc lá, nước ngọt có gas, trà sữa. Những thức uống này làm mất nước, ảnh hưởng đến nội tiết, thúc đẩy lão hóa, dễ gây mụn và sạm da. Bổ sung một số tinh chất thiên nhiên như sakura (chiết xuất hoa anh đào), pomegranate (chiết xuất lựu đỏ), p.leucotomos (chiết xuất cây dương xỉ), l-glutathione... góp phần chống lại tác nhân gây lão hóa, hỗ trợ giảm melanin tối màu, da căng sáng, mịn màng.

Trọng Nghĩa