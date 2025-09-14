6 thực phẩm tốt cho sinh lý nam

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết chế độ ăn uống ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tổng thể, sinh lý nam giới.
Hẹ giàu kẽm, canxi và magie, những khoáng chất thiết yếu hỗ trợ cơ thể sản xuất testosterone (hormone sinh dục nam quan trọng). Hẹ còn chứa nhiều vitamin C, các hợp chất chống oxy hóa, bảo vệ sức khỏe tinh trùng và ngăn ngừa sự phát triển của ung thư tuyến tiền liệt.
Mướp đắng có tính mát, tác dụng giải nhiệt, tiêu đờm, sáng mắt, mát máu, nhuận tràng, bổ thận, trừ nhiệt độc, chống mệt mỏi, theo Đông y. Quả và hạt mướp đắng có tác dụng cường dương, hỗ trợ sinh lý nam.
Quả bơ cung cấp vitamin E chống gốc tự do và cải thiện chất lượng tinh trùng. Folate trong bơ hỗ trợ quá trình sinh tinh và phát triển của chúng. Folate cần thiết cho quá trình sao chép DNA, nhờ đó tăng khả năng vận động, số lượng, chất lượng của tinh trùng.
Lựu giàu chất chống oxy hóa, có tác dụng tăng tuần hoàn máu. Loại quả này cung cấp axit folic, vitamin B và C làm tăng lượng testosterone, tăng ham muốn tình dục, cải thiện chức năng cương dương.
Hạt hạnh nhân, óc chó và đậu chứa hàm lượng kẽm, selen, omega-3 dồi dào, giúp cơ thể sản xuất testosterone, cải thiện chất lượng tinh trùng, tăng lưu lượng máu đến bộ phận sinh dục, hỗ trợ chức năng cương dương.
Hàu, bào ngư và sò huyết tốt cho sinh lý nam giới vì giàu kẽm và selen Những khoáng chất này giúp tăng sản xuất hormone testosterone, chất lượng tinh trùng và sức khỏe tổng thể. Nam giới bổ sung hàu đại dương cùng các tinh chất thiên nhiên như eurycoma longifolia, chiết xuất thông biển Pháp góp phần kích hoạt cơ thể sản sinh testosterone nội sinh và nitric oxide đều đặn, hỗ trợ sinh lý.
