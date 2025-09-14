6 thực phẩm tốt cho sinh lý nam

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết chế độ ăn uống ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tổng thể, sinh lý nam giới.

Hẹ giàu kẽm, canxi và magie, những khoáng chất thiết yếu hỗ trợ cơ thể sản xuất testosterone (hormone sinh dục nam quan trọng). Hẹ còn chứa nhiều vitamin C, các hợp chất chống oxy hóa, bảo vệ sức khỏe tinh trùng và ngăn ngừa sự phát triển của ung thư tuyến tiền liệt.