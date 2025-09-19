6 thực phẩm màu vàng nên ăn thường xuyên

Quả dứa

Dứa mọng nước, có vị chua, hơi ngọt, chứa nhiều enzyme bromelain hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy hơi. Ăn dứa tươi, trộn vào salad hoặc xay nhuyễn thành sinh tố có lợi cho sức khỏe. Song người có cơ địa dị ứng với dứa, tiểu đường, vấn đề về răng miệng như viêm loét khoang miệng, viêm loét dạ dày, phụ nữ mang thai (nhất là 3 tháng đầu) nên tham khảo ý kiến bác sĩ khi bổ sung thực phẩm vào chế độ ăn.