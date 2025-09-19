6 thực phẩm màu vàng nên ăn thường xuyên

Ngô ngọt
Ăn ngô ngọt dễ chế biến, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ hàm lượng dinh dưỡng phong phú như chất chống oxy hóa, kali, lutein và zeaxanthin, vitamin B1, C, sắt. Thực phẩm còn có lợi cho mắt, phòng ngừa thiếu máu do thiếu sắt, tăng cường hệ miễn dịch.
Ngô ngọt
Ăn ngô ngọt dễ chế biến, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ hàm lượng dinh dưỡng phong phú như chất chống oxy hóa, kali, lutein và zeaxanthin, vitamin B1, C, sắt. Thực phẩm còn có lợi cho mắt, phòng ngừa thiếu máu do thiếu sắt, tăng cường hệ miễn dịch.
Quả dứa
Dứa mọng nước, có vị chua, hơi ngọt, chứa nhiều enzyme bromelain hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy hơi. Ăn dứa tươi, trộn vào salad hoặc xay nhuyễn thành sinh tố có lợi cho sức khỏe. Song người có cơ địa dị ứng với dứa, tiểu đường, vấn đề về răng miệng như viêm loét khoang miệng, viêm loét dạ dày, phụ nữ mang thai (nhất là 3 tháng đầu) nên tham khảo ý kiến bác sĩ khi bổ sung thực phẩm vào chế độ ăn.
Quả dứa
Dứa mọng nước, có vị chua, hơi ngọt, chứa nhiều enzyme bromelain hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy hơi. Ăn dứa tươi, trộn vào salad hoặc xay nhuyễn thành sinh tố có lợi cho sức khỏe. Song người có cơ địa dị ứng với dứa, tiểu đường, vấn đề về răng miệng như viêm loét khoang miệng, viêm loét dạ dày, phụ nữ mang thai (nhất là 3 tháng đầu) nên tham khảo ý kiến bác sĩ khi bổ sung thực phẩm vào chế độ ăn.
Xoài
Vitamin C, folate, chất xơ… trong xoài có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện thị lực, hỗ trợ tiêu hóa, làm đẹp da và tóc. Bạn có thể ăn xoài riêng lẻ như món tráng miệng, kết hợp cùng sữa chua, chế biến thành sinh tố.
Xoài
Vitamin C, folate, chất xơ… trong xoài có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện thị lực, hỗ trợ tiêu hóa, làm đẹp da và tóc. Bạn có thể ăn xoài riêng lẻ như món tráng miệng, kết hợp cùng sữa chua, chế biến thành sinh tố.
Chuối
Loại quả này giàu kali tốt cho tim mạch, vị ngọt tự nhiên giúp thỏa mãn cơn thèm ăn, tốt cho việc giữ dáng. Bạn có thể ăn riêng lẻ hoặc xay cùng sữa hoặc sữa chua, tạo thành thức uống béo ngậy, cung cấp năng lượng cho cơ thể.
Chuối
Loại quả này giàu kali tốt cho tim mạch, vị ngọt tự nhiên giúp thỏa mãn cơn thèm ăn, tốt cho việc giữ dáng. Bạn có thể ăn riêng lẻ hoặc xay cùng sữa hoặc sữa chua, tạo thành thức uống béo ngậy, cung cấp năng lượng cho cơ thể.
Ớt chuông màu vàng
Ớt chuông giòn, ngọt, giàu vitamin C và chất chống oxy hóa hỗ trợ sức khỏe tổng thể, bảo vệ làn da, tăng sức đề kháng. Bạn lưu ý rửa sạch, bỏ hạt, ăn sống hoặc nấu chín. Chọn ớt chuông tươi, nguồn gốc rõ ràng.
Ớt chuông màu vàng
Ớt chuông giòn, ngọt, giàu vitamin C và chất chống oxy hóa hỗ trợ sức khỏe tổng thể, bảo vệ làn da, tăng sức đề kháng. Bạn lưu ý rửa sạch, bỏ hạt, ăn sống hoặc nấu chín. Chọn ớt chuông tươi, nguồn gốc rõ ràng.
Sữa nghệ
Curcumin là hoạt chất chính trong nghệ giúp giảm viêm, hỗ trợ hệ miễn dịch, tốt cho quá trình tiêu hóa. Thói quen nhâm nhi sữa nghệ ấm nóng vào buổi tối mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thư giãn cuối ngày.
Sữa nghệ
Curcumin là hoạt chất chính trong nghệ giúp giảm viêm, hỗ trợ hệ miễn dịch, tốt cho quá trình tiêu hóa. Thói quen nhâm nhi sữa nghệ ấm nóng vào buổi tối mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thư giãn cuối ngày.
Lê Nguyễn (Theo Times of India)
Ảnh: Bùi Thủy, AI