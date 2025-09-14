6 thực phẩm màu đen tốt cho tóc

Mè đen, đậu đen, táo đen, gạo lứt đen, nho đen, thịt gà đen chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp nuôi dưỡng tóc chắc khỏe từ sâu bên trong.

Ngoài chăm sóc bên ngoài, chế độ dinh dưỡng giữ vai trò quan trọng để tóc chắc khỏe. Bác sĩ Hoàng Quyết Tiến, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết một số thực phẩm màu đen chứa nhiều dưỡng chất tốt cho tóc phát triển khỏe mạnh.

Mè đen chứa hàm lượng cao vitamin E, sắt, kẽm và các chất chống gốc tự do mạnh (sesamol) giúp bảo vệ nang tóc, hỗ trợ tăng lưu thông máu đến da đầu. Những chất này góp phần kích thích mọc tóc, giảm rụng và ngăn ngừa tóc bạc sớm.

Đậu đen giàu protein thực vật, sắt, kẽm, biotin (vitamin B7) và folate - những dưỡng chất quan trọng nuôi dưỡng nang tóc và tái tạo sợi tóc mới. 100 g đậu đen cung cấp khoảng 14% nhu cầu kẽm hằng ngày cho nữ và 10% cho nam, hỗ trợ tóc chắc khỏe, giảm gãy rụng. Mangan, saponin và chất chống oxy hóa trong đậu đen góp phần ngăn ngừa tóc bạc sớm, hạn chế lão hóa nang tóc.

Thường xuyên bổ sung đậu đen, gạo lứt vào chế độ ăn giúp tóc chắc khỏe. Ảnh: Đình Diệu

Táo tàu đen có tác dụng bổ khí, huyết, cải thiện tuần hoàn máu đến da đầu và nuôi dưỡng nang tóc từ bên trong. Ăn loại quả này giúp tóc mọc dày hơn, chắc hơn và có màu đen tự nhiên.

Gạo lứt đen giàu chất xơ và các loại vitamin, nhất là vitamin nhóm E và B. Gạo lứt còn chứa protein chất lượng cao giúp tóc khỏe hơn, chống lại các tác nhân có hại từ bên ngoài như ánh nắng, hóa chất, ô nhiễm không khí... Một số nghiên cứu cho thấy các chất dinh dưỡng có trong gạo lứt thúc đẩy tóc phát triển nhanh hơn.

Nho đen có resveratrol là chất chống oxy hóa mạnh có khả năng hỗ trợ sự phát triển của tóc. Một số nghiên cứu cho thấy resveratrol có thể kích thích nang tóc chuyển từ giai đoạn nghỉ (telogen) sang giai đoạn tăng trưởng (anagen), thúc đẩy mọc tóc và tăng mật độ tóc. Hoạt chất này cũng bảo vệ nang tóc khỏi stress oxy hóa - một nguyên nhân gây rụng tóc và lão hóa sớm.

Thịt gà đen giàu protein cần thiết cho quá trình tổng hợp keratin - thành phần chính của sợi tóc. Trong y học cổ truyền, gà đen là thực phẩm bổ thận, gián tiếp hỗ trợ hạn chế rụng tóc và bạc tóc sớm.

Ngoài bổ sung các thực phẩm màu đen vào thực đơn, bác sĩ Quyết Tiến khuyến nghị mọi người ăn thực phẩm đa dạng màu sắc, thực phẩm giảm rụng tóc như trái cây, rau xanh, các loại hạt mỗi ngày. Thường xuyên massage da đầu để tăng tuần hoàn máu, đưa nhiều dưỡng chất đến nang tóc, từ đó kích thích tóc chắc khỏe và giảm rụng. Có thể bổ sung các tinh chất cynatine, horsetail (cỏ đuôi ngựa), pumpkin seed (hạt bí ngô) ở nữ giới và aged black garlic (tỏi đen), american ginseng (nhân sâm) cho nam giới để hỗ trợ nuôi dưỡng tế bào mầm tóc và chân tóc chắc khỏe.

Đình Diệu