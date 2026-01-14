6 thực phẩm giàu magie giúp mọc tóc

Quả bơ, chuối, gạo lứt và đậu nành cung cấp magie, protein và chất béo tốt, góp phần tăng lưu thông máu đến da đầu và thúc đẩy tóc mọc.

Magie đóng vai trò quan trọng trong hơn 300 phản ứng sinh hóa của cơ thể. Thiếu magie có thể khiến tóc mỏng, dễ rụng, gây viêm da đầu. Bổ sung các thực phẩm giàu magie trong chế độ ăn hằng ngày hỗ trợ và kích thích sự phát triển của tóc.

Hạt bí ngô

Hạt bí ngô giàu magie, giúp tăng lưu thông máu đến da đầu, nuôi dưỡng nang tóc và giảm rụng tóc. Loại hạt này còn cung cấp kẽm, omega-3 và các chất chống oxy hóa - những dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển khỏe mạnh của tóc. Bạn có thể rắc hạt bí ngô lên sinh tố, trộn vào salad hoặc ăn vặt, khoảng 28 g mỗi lần.

Rau chân vịt

100 g rau chân vịt chứa khoảng 79 mg magie, giàu sắt, folate và vitamin A, hỗ trợ tóc mọc nhanh. Magie còn hạn chế sự tích tụ canxi trên da đầu - nguyên nhân gây tắc nghẽn nang tóc. Người trưởng thành nên ăn khoảng 400 g rau mỗi ngày để cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể.

Chuối

Một quả chuối cỡ trung bình cung cấp khoảng 32 mg magie, giàu kali và vitamin B6, góp phần nuôi dưỡng mái tóc từ bên trong. Chuối là món ăn vặt lành mạnh, có thể ăn trực tiếp, kết hợp với sữa chua hoặc chế biến thành sinh tố. Người khỏe mạnh nên ăn 1-2 quả chuối mỗi ngày, kết hợp đa dạng với rau củ quả, nguồn protein và chất béo lành mạnh khác để bảo đảm cân đối dinh dưỡng.

Quả bơ

Bơ rất giàu magie (khoảng 58 mg mỗi quả), vitamin E và chất béo lành mạnh, góp phần nuôi dưỡng tóc từ sâu bên trong. Magie tham gia vào quá trình sản xuất keratin - loại protein cấu tạo nên sợi tóc, trong khi các dưỡng chất khác hỗ trợ cân bằng lượng dầu trên da đầu, hạn chế gàu.

Bơ có thể được dùng riêng trong bữa xế, trộn salad, làm sinh tố hoặc dưỡng tóc để tăng độ ẩm. Người khỏe mạnh có thể ăn khoảng một quả bơ mỗi ngày để bổ sung chất béo tốt, vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe tổng thể.

Đậu đen

Đậu đen giàu protein thực vật, magie và sắt. Hàm lượng protein hỗ trợ tái tạo cấu trúc tóc, trong khi magie tham gia điều hòa canxi, hạn chế tích tụ canxi trên da đầu có thể cản trở sự phát triển của tóc. Bạn có thể trộn đậu đen vào salad, xay làm nước chấm hoặc ăn kèm với cơm. Mỗi người nên sử dụng đậu đen ở mức vừa phải, khoảng 2-3 lần mỗi tuần, mỗi lần nửa chén nhỏ.

Đậu nành luộc

Đậu nành có protein thực vật tốt, giàu magie, đóng vai trò quan trọng để cải thiện lưu thông máu đến da đầu, cung cấp dinh dưỡng đến nang tóc. Mỗi người nên duy trì thói quen ăn một nắm đậu nành luộc vài lần một tuần có thể cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)