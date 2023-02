6 thực phẩm có thể ăn nhiều không lo tăng cân

Các loại hạt, rau củ, trái cây là nguồn cung cấp chất xơ, chất béo lành mạnh và protein thực vật giúp cơ thể tăng sức đề kháng nhưng không tăng cân.

Chế độ ăn uống khoa học giúp bảo vệ sức khỏe tổng thể, duy trì cân nặng hợp lý. Để giảm cân thành công, mỗi người cần tập luyện kết hợp nghỉ ngơi, lựa chọn những thực phẩm lành mạnh. Dưới đây là những thực phẩm mỗi người có thể ăn nhiều nhưng không tăng cân.

Trái cây

Hầu hết các loại trái cây đều có lượng calo thấp nên mỗi người có thể ăn với số lượng lớn. Chúng cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất. Bạn có thể ăn trái cây ở dạng sinh tố hoặc ăn cả quả.

Ăn trái cây mỗi ngày làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, tụt huyết áp, thậm chí ngăn ngừa một số loại ung thư. Một đánh giá của 9 nghiên cứu cho thấy rằng ăn trái cây mỗi ngày sẽ giảm 7% nguy cơ mắc bệnh tim.

Rau củ

Rau củ cung cấp các yếu tố vi lượng, chất bảo vệ, giúp cơ thể phát triển khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng. Chúng chứa nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa nên có tác dụng nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh mạn tính như tim mạch, huyết áp cao...

Rau ở dạng salad tốt cho người giảm cân. Món ăn này chứa nhiều chất xơ giúp kiểm soát lượng đường trong máu và nhu động ruột. Đồng thời, rau củ giúp cơ thể no lâu, hạn chế dung nạp nhiều thực phẩm khác. Bắp cải, rau bina, bông cải xanh và súp lơ trắng... là những rau củ giàu chất dinh dưỡng và rất tốt cho sức khỏe.

Các loại hạt, rau củ quả tốt cho sức khỏe tổng thể, hỗ trợ giảm cân. Ảnh: Freepik

Bơ đậu phộng

Bơ đậu phộng chứa nhiều protein và ít carbs giúp giảm cân. Đây là nguồn bổ sung tốt cho chế độ ăn uống giúp nâng cao sức khỏe tổng thể.

Thực tế, bơ đậu phộng không chỉ giúp kiểm soát cơn thèm ăn mà còn ức chế lượng đường trong máu. Một nghiên cứu cho thấy, ăn các sản phẩm đậu phộng trước khi ăn bữa chính góp phần tạo cảm giác no, do đó làm giảm lượng thức ăn tiêu thụ. Cảm giác no dẫn đến giảm cân hiệu quả hơn.

Khoa Dinh dưỡng và Sức khỏe, Đại học Liên bang Vicosa ở Brazil, cũng phát hiện ra rằng những tình nguyện viên nghiên cứu ăn khoảng ba thìa bơ đậu phộng cảm thấy no lâu và ít thèm ăn hơn.

Các loại hạt

Các loại hạt là nguồn cung cấp chất xơ, chất béo lành mạnh và protein thực vật. Chúng có thể dùng chung với trái cây hoặc thêm vào các món ăn như salad, món tráng miệng, ngũ cốc.

Hạt bí ngô, hướng dương giàu chất dinh dưỡng. Mỗi người có thể ăn các loại hạt này vào buổi sáng, bữa ăn nhẹ... Chúng giúp cơ thể cảm thấy no lâu, không chứa nhiều calo, giàu chất béo lành mạnh, vi chất dinh dưỡng thích hợp dùng hàng ngày.

Bỏng ngô

Bỏng ngô làm từ hạt ngô, không có bơ, sẽ là một món ăn nhẹ rất tốt nhờ lượng calo thấp và hàm lượng chất xơ cao. Ngoài ra, bỏng ngô có thể giúp ức chế sự thèm ăn và tăng cảm giác no hơn nhiều loại đồ ăn vặt phổ biến khác.

Quả óc chó

Quả óc chó chứa nhiều chất dinh dưỡng, trở thành một lựa chọn ăn vặt lành mạnh để giảm cân. Chúng rất ít calo, là nguồn cung cấp canxi tốt. Loại quả này giàu chất xơ, giúp no lâu, kiềm chế sự thèm ăn, có chỉ số đường huyết thấp phù hợp cho bệnh nhân tiểu đường.

Hơn nữa, chúng không chứa gluten, giàu protein, sắt, kẽm và magiê, giàu chất chống oxy hóa, có lợi hơn cho sức khỏe làn da, góp phần chống lão hóa.

Lê Nguyễn (Theo Health Shots)