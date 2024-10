6 thói quen có thể phòng ngừa nhồi máu cơ tim

Ngủ đủ giấc, đi bộ mỗi ngày, uống đủ nước, giảm thực phẩm chế biến hỗ trợ tăng cường sức khỏe tim mạch, phòng nhồi máu cơ tim.

Nhồi máu cơ tim thường xảy ra đột ngột nhưng đôi khi cũng là kết quả do thói quen không lành mạnh trong thời gian dài. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 17,9 triệu người tử vong vì bệnh tim mạch. Trong đó, hơn 80% nguyên nhân tử vong là do nhồi máu cơ tim, đột quỵ và phần lớn xảy ra ở người dưới 70 tuổi.

Một số thay đổi trong lối sống hàng ngày có thể làm giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Đi bộ 30 phút mỗi ngày

Đi bộ là một trong những bài tập dễ dàng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch. Đi bộ nhanh cải thiện tuần hoàn, giảm huyết áp và tăng cường cơ tim. Bạn không nhất thiết phải đi bộ dài, chỉ cần bắt đầu với 30 phút mỗi ngày. Ưu tiên những nơi có không khí trong lành như đi bộ xung quanh khu phố, công viên.

Duy trì cân nặng lành mạnh

Béo phì là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh lý khác nhau. Do đó, duy trì cân nặng hợp lý hỗ trợ phòng ngừa bệnh tốt hơn, bao gồm cả bệnh tim. Cân nặng quá mức làm tăng huyết áp, cholesterol, tiểu đường, tất cả đều là những yếu tố nguy cơ dẫn đến đau tim và gây căng thẳng cho tim.

Chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục thường xuyên và kiểm soát khẩu phần ăn cần thiết để đạt được cân nặng khỏe mạnh. Ở người thừa cân, giảm trọng lượng một chút cũng tác động tích cực đến sức khỏe tim mạch.

Thiền

Căng thẳng kéo dài làm tăng nồng độ cortisol, dẫn đến huyết áp cao cùng với nguy cơ bệnh tim. Thiền định thường xuyên có thể giảm mức độ căng thẳng, làm dịu tâm trí, từ đó hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Mỗi người dành khoảng 10-15 phút mỗi ngày ngồi yên lặng, tập trung vào hơi thở và buông bỏ lo âu.

Giảm thực phẩm chế biến sẵn

Thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích, thịt nguội, đóng gói... thường chứa nhiều chất béo, đường và natri không tốt cho sức khỏe. Chúng không tốt cho tim, tăng nguy cơ đau tim do làm tắc nghẽn động mạch, cholesterol cao theo thời gian. Thay vào đó, ăn thực phẩm bổ dưỡng như trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc có lợi.

Nghỉ ngơi hợp lý

Theo thời gian, lao lực và làm việc liên tục có thể gây hại cho tim. Nên tạo thói quen nghỉ ngơi, thư giãn hoặc hít thở không khí trong lành sau mỗi giờ làm. Ngủ đủ giấc cũng có vai trò quan trọng. Ngủ là lúc cơ thể tự sửa chữa và phục hồi, bao gồm cả trái tim. Thói quen ngủ không lành mạnh (ngủ ít, giấc ngủ kém) làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và huyết áp cao. Người trưởng thành duy trì ngủ 7-8 giờ mỗi đêm hoặc dài hơn nếu đang bị ốm hoặc hoạt động thể thao gắng sức.

Uống đủ nước

Nước không chỉ làm dịu cơn khát mà còn quan trọng với tim mạch. Duy trì đủ nước đảm bảo hệ thống tuần hoàn khỏe mạnh và lưu thông máu tốt hơn, nhờ đó giảm căng thẳng cho tim. Mặt khác, mất nước có thể khiến máu đặc lại, tim bơm máu khó khăn.

Bảo Bảo (Theo Times of India)