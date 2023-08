6 thói quen ăn uống khiến bạn già nhanh

Ăn ít prtein làm mất cơ nhanh hơn, dùng thực phẩm giàu đường, uống nhiều rượu bia tăng tình trạng viêm nhiễm và lão hóa.

Các gốc tự do thúc đẩy quá trình lão hóa của cơ thể. Khi gốc tự do ngày càng nhiều, stress oxy hóa tăng lên, khiến tế bào nhanh già và chết đi, dẫn đến lão hóa. Viêm nhiễm còn đẩy nhanh quá trình lão hóa. Thói quen ăn uống sai cách cũng góp phần khiến bạn già nhanh hơn.

Không ăn đủ protein

Protein là chất dinh dưỡng giúp cơ thể phục hồi, tăng cơ. Người trưởng thành cần tối thiểu 0,8 g protein cho mỗi kg trọng lượng. Vận động viên, nâng tạ, thường xuyên tập thể dục có thể cần nhiều hơn.

Khối lượng cơ giảm khi già đi dễ gây chấn thương, tăng nguy cơ mắc bệnh mạn tính. Ăn nhiều protein giảm quá trình mất cơ, tăng khả năng trao đổi chất, làm chậm lão hóa.

Ăn nhiều đường

Đường thúc đẩy hệ vi sinh vật không lành mạnh và gây viêm nhiễm, đẩy nhanh quá trình lão hóa. Các nhà nghiên cứu từ trường Y khoa Mount Sinai (Mỹ) phát hiện khi cắt bỏ thực phẩm giàu đường, chế biến sẵn, chiên rán... các dấu hiệu viêm nhiễm trong cơ thể sẽ giảm.

Ăn thực phẩm nhiều đường làm tăng cân, nhanh già. Ảnh: Freepik

Không đủ chất xơ

Một số chất xơ chứa lợi khuẩn có thể lên men trong ruột già. Chúng tạo ra môi trường axit có lợi cho niêm mạc ruột già, giảm vi khuẩn có hại. Chất xơ giúp hệ tiêu hóa lưu thông dễ dàng hơn bằng cách giữ cho nhu động ruột hoạt động đều đặn. Lượng chất xơ được khuyến nghị mỗi ngày là 30-38 g với nam và 25 g với nữ, cứ 1.000 calo ăn vào nên có khoảng 14 g chất xơ.

Không ăn nhiều thực phẩm màu cam

Khoai lang, cà rốt, bí đỏ chứa beta carotene (tiền chất của vitamin A). Ăn thực phẩm có beta caroten giúp da đàn hồi tốt hơn, cải thiện lão hóa, ngăn ngừa tác động của tia UV. Các nếp nhăn, đốm đồi mồi cũng giảm tốc độ hình thành và phát triển.

Tránh tất cả chất béo

Ăn quá nhiều chất béo bão hòa tăng cholesterol xấu, dễ có nguy cơ mắc bệnh tim. Tuy nhiên, không nên loại bỏ tất cả chất béo trong chế độ dinh dưỡng.

Chất béo góp phần giữ ấm, cung cấp năng lượng, hỗ trợ tế bào phát triển, giúp cơ thể hấp thụ một số chất dinh dưỡng. Omega-3 (DHA, EPA) hạn chế tình trạng viêm, có lợi cho não. Chất béo này còn tăng mức cholesterol tốt, giảm tích tụ mảng bám trong động mạch, phòng nguy cơ đau tim, đột quỵ.

Uống nhiều rượu, bia

Lạm dụng rượu, bia gia tăng viêm nhiễm, khiến bạn già nhanh hơn. Chất cồn tiếp xúc với miệng, cổ họng có thể làm tổn thương niêm mạc miệng, gây kích ứng. Rượu, bia khiến nhịp tim đập nhanh hơn bình thường khoảng 15 nhịp mỗi phút. Tim làm việc nhiều hơn giảm chức năng co bóp, dễ dẫn đến bệnh tim.

Lê Nguyễn (Theo Eat This Not That, Livestrong)

Độc giả có thắc mắc về dinh dưỡng có thể đặt câu hỏi tại đây để bác sĩ giải đáp.