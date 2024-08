6 rau củ trẻ hóa da

Ớt chuông, bắp cải tím, súp lơ xanh, khoai lang cung cấp nhiều vitamin A, C, chất chống oxy hóa cho da khỏe mạnh, hạn chế các dấu hiệu lão hóa.

Lão hóa là điều không thể tránh khỏi nhưng có thể làm chậm quá trình này. Làn da có thể trông trẻ trung hơn tuổi thật nhờ sống lành mạnh như ngủ đủ giấc, hạn chế rượu, ăn nhiều rau củ quả, tập thể dục thường xuyên.

Chế độ dinh dưỡng đóng vai trò rất lớn trong việc duy trì làn da khỏe mạnh. Một số loại rau củ dưới đây chứa vitamin C, vitamin A, kẽm, chất chống oxy hóa... giúp cải thiện sức khỏe làn da và giảm lão hóa.

Ớt chuông

Đây là một trong những nguồn vitamin C dồi dào nhất. Ớt chuông đỏ chứa gần 170% lượng vitamin C khuyến nghị hằng ngày. Hấp thụ đủ vitamin C góp phần sản xuất collagen, thành phần để tái tạo lớp da mới khỏe mạnh. Phụ nữ hấp thu nhiều vitamin C giảm nguy cơ da khô và nhăn nheo theo tuổi tác.

Ớt chuông cung cấp beta carotene dồi dào, được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A. Một bát chuông đỏ khoảng 149 g đáp ứng 156% lượng vitamin A khuyến nghị hằng ngày.

Ớt chuông giàu vitamin C và A. Ảnh: Ngọc Phạm

Bông cải xanh

Bông cải xanh có thể chứa nhiều vitamin C hơn hầu hết quả họ cam quýt. Kẽm trong bông cải xanh là chất chống oxy hóa giúp phục hồi da sau tổn thương, bao gồm cả tổn thương do ánh nắng mặt trời. Lutein là loại carotenoid giống vitamin A có khả năng tăng độ đàn hồi, bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím.

Bông cải xanh còn chứa sulforaphane đem đến nhiều lợi ích sức khỏe. Hợp chất này có tác dụng chống ung thư, bảo vệ da mạnh mẽ trước tác hại của ánh nắng mặt trời. Nó hoạt động theo hai cách là trung hòa các gốc tự do có hại và kích hoạt các hệ thống bảo vệ khác trong cơ thể. Sulforaphane cũng có thể duy trì mức collagen trong da.

Cà chua

Cà chua đóng hộp hay tươi đều cung cấp vitamin tốt cho làn da. Cà chua tươi nhiều vitamin C hơn cà chua nấu chín, nhưng loại nấu chín giải phóng nhiều lycopene hơn tốt cho da. Lycopene là chất chống oxy hóa có tác dụng phục hồi tổn thương da, làm mịn các thay đổi về kết cấu da theo thời gian.

Bắp cải tím

Bắp cải tím chứa vitamin A, C và anthocyanin, là những chất chống oxy hóa hỗ trợ da phục hồi sau tổn thương do tia cực tím. Nếu không có đủ vitamin C, quá trình sản xuất collagen trong cơ thể giảm. Collagen chịu trách nhiệm đàn hồi da, giúp da trông căng mọng, trẻ trung hơn.

Cải xoăn

Các loại rau lá xanh đậm đều là nguồn dinh dưỡng toàn diện, trong đó có nhiều chất chống oxy hóa thân thiện với da. Một số nghiên cứu cho thấy những người ăn 2-3 khẩu phần rau lá xanh đậm mỗi tuần ít có khả năng mắc ung thư da hơn.

Khoai lang

100 g khoai lang nướng chứa beta carotene để chuyển đổi thành vitamin A gấp 6 lần khuyến nghị hằng ngày. Beta carotene hoạt động như chất chống nắng tự nhiên. Khi tiêu thụ, chất chống oxy hóa này được đưa vào da, bảo vệ các tế bào da khỏi ánh nắng mặt trời. Từ đó chúng ngăn ngừa cháy nắng, da khô, nhăn nheo. Lượng beta carotene cao cũng có thể giúp da có màu sắc hồng hào, góp phần mang lại vẻ ngoài trẻ trung.

Anh Ngọc (Theo Eat this not that, Healthline)