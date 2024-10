6 nhóm thực phẩm giúp phụ nữ sau sinh giảm đau đầu

Phụ nữ sau sinh thường bị đau đầu có thể chọn thực phẩm giàu nước, carbohydrate phức hợp, protein nạc, chất béo tốt và chất chống oxy hóa để giảm tình trạng này.

Bác sĩ Trần Thị Trà Phương, khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết đau nửa đầu thường xảy ra ở phụ nữ sau sinh thường do thiếu máu, lo âu, thiếu ngủ, chế độ ăn uống chưa phù hợp. Phụ nữ sau sinh nên nghỉ ngơi điều độ, đến bác sĩ khám, duy trì chế độ ăn uống khoa học, đầy đủ dưỡng chất hỗ trợ giảm đau.

Thực phẩm giàu nước: Mất nước là một trong những nguyên nhân chính gây đau đầu. Uống đủ nước mỗi ngày giúp duy trì hoạt động của các tế bào thần kinh, giảm đau đầu. Các thực phẩm nhiều nước như dưa hấu, nho, dâu tây, cam, rau bina, bông cải xanh và cà rốt hỗ trợ cung cấp nước cho cơ thể.

Thực phẩm giàu carbohydrate phức hợp: Thiếu carbohydrate có thể dẫn đến hạ đường huyết, gây ra đau đầu. Phụ nữ sau sinh nên chọn các loại carbohydrate phức hợp từ ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, các loại đậu để cung cấp năng lượng ổn định, tránh hạ đường huyết đột ngột.

Thực phẩm giàu protein nạc: Protein là một phần không thể thiếu trong chế độ ăn để cung cấp dưỡng chất cho cơ thể. Thiếu hụt protein có thể làm tình trạng đau đầu nghiêm trọng hơn. Thực phẩm giàu protein nạc như ức gà bỏ da, trứng, thịt bò nạc và sữa ít béo là những lựa chọn tốt để bổ sung trong thực đơn hằng ngày.

Thực phẩm chứa chất béo lành mạnh: Axit béo omega-3 có thể giúp giảm đau đầu, nhất là chứng đau nửa đầu. Cá hồi, cá thu, hạt chia và các loại đậu giàu omega-3, góp phần bảo vệ sức khỏe não bộ.

Thực phẩm giàu magie: Thiếu magie gây co thắt mạch máu, dẫn đến đau đầu. Bổ sung magie từ các thực phẩm như chuối, bơ, ngũ cốc nguyên hạt, đậu phụ có thể làm giãn mạch máu, hạn chế tình trạng đau đầu sau sinh.

Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa: Chất chống oxy hóa có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tế bào khỏi các tổn thương do gốc tự do. Các loại thực phẩm giàu vitamin A, C, E và selen như cam quýt, rau xanh, cà chua, trứng và sữa hỗ trợ giảm viêm, ngăn ngừa đau đầu.

Các hoạt chất thiên nhiên có chứa chất chống oxy hóa như blueberry (việt quất) và ginkgo biloba (bạch quả) giúp điều hòa máu não, tăng cường dưỡng chất lên não. Từ đó, chúng hỗ trợ cải thiện tình trạng mất ngủ, đau đầu, thiếu máu não.

Bác sĩ Trà Phương cho biết phụ nữ sau sinh nên tránh các thực phẩm chế biến sẵn như gà rán, khoai tây chiên, thịt hộp, vì chứa nhiều muối, chất bảo quản, làm tăng nguy cơ đau đầu. Các chất phụ gia như aspartame và nitrit cũng nên hạn chế vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe não bộ.

Caffeine trong cà phê, trà và chocolate có thể cải thiện tình trạng giãn mạch máu, hỗ trợ giảm đau đầu nếu dùng ở mức vừa phải. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều caffeine dễ dẫn đến mất ngủ và đau đầu nặng hơn. Do đó, phụ nữ sau sinh nên tham khảo ý kiến bác sĩ về lượng caffeine phù hợp, kết hợp nghỉ ngơi, vận động nhẹ nhàng như đi bộ, tập yoga.

Minh An