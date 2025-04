TP HCMChị Liễu, 32 tuổi, suy buồng trứng sớm, 6 năm cố gắng sinh thêm con nhưng bất thành, phải thụ tinh trong ống nghiệm.

Khi con trai đầu được 6 tuổi, vợ chồng chị Liễu muốn sinh con thứ hai nhưng mãi không thành công. Bác sĩ chẩn đoán vô sinh thứ phát không rõ nguyên nhân. Vợ chồng thụ tinh trong ống nghiệm, nuôi cấy được hai phôi ngày 3, song chuyển phôi hai lần bất thành.

Năm ngoái, vợ chồng chị Liễu đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM) khám. BS.CKI Đinh Thị Ngọc Ngân chẩn đoán chị bị giảm dự trữ buồng trứng sớm, chỉ số AMH chỉ còn 1.07 ng/mL (phụ nữ dưới 38 tuổi thường có chỉ số AMH 2-6 ng/mL), siêu âm mỗi bên buồng trứng chỉ có vài nang noãn (trứng).

Bác sĩ Ngân chỉ định gom noãn tích lũy nhiều chu kỳ để tăng lượng trứng và phôi thu được. Sau 3 chu kỳ gom, chị Liễu có tổng cộng 10 noãn trưởng thành. Hai noãn chất lượng kém, số còn lại thụ tinh với tinh trùng của người chồng, nuôi cấy được 7 phôi ngày 3.

Bác sĩ Ngân cho hay phôi ngày 3 thường có tỷ lệ làm tổ thấp, người bệnh từng hai lần chuyển phôi thất bại. Chị Liễu quyết định nuôi cấy tiếp đến ngày 5, khi phôi có hàng trăm tế bào, tỷ lệ phôi làm tổ và phát triển cao hơn. Trong hệ thống tủ nuôi cấy timelapse trang bị camera quan sát liên tục, tích hợp phần mềm trí tuệ nhân tạo, 6 phôi phát triển đến giai đoạn ngày 5, chất lượng loại một. "Số phôi này là lý tưởng với người bệnh suy giảm dự trữ buồng trứng", bác sĩ Ngân cho biết.

Trước khi chuyển phôi, bác sĩ nội soi buồng tử cung, sinh thiết nội mạc, xác định chị Liễu mắc bệnh lý lạc nội mạc tử cung và viêm mạn tính. Chị được điều trị bằng thuốc kháng sinh trong một tháng. Khi niêm mạc tử cung đạt điều kiện, bác sĩ chuyển một phôi vào lòng tử cung. Chị Liễu đậu thai, thai kỳ hiện 9 tuần, phát triển khỏe mạnh.

Theo Bộ Y tế, tình trạng vô sinh thứ phát - tức vô sinh hiếm muộn ở các cặp vợ chồng từng sinh con hay mang thai (gồm cả sảy thai) có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân có thể do người vợ như giảm dự trữ buồng trứng, viêm tắc ống dẫn trứng, viêm nhiễm buồng tử cung, lạm dụng thuốc tránh thai hoặc nạo phá thai... Nam giới có thể vô sinh thứ phát do viêm nhiễm đường sinh dục, tắc ống dẫn tinh, giãn tĩnh mạch thừng tinh, giảm số lượng và chất lượng tinh trùng do tiếp xúc hóa chất độc hại...

Theo bác sĩ Ngân, hầu hết vợ chồng bị vô sinh thứ phát có tâm lý chủ quan về sức khỏe sinh sản. Nhiều trường hợp sau nhiều năm không thể thụ thai, đi khám mới bất ngờ và lúng túng khi được chẩn đoán vô sinh thứ phát. Do đó, vợ chồng từng sinh con, sau khoảng một năm cố gắng thụ thai không thành công nên sớm đi khám. Tùy độ tuổi, nguyên nhân và bệnh lý, bác sĩ chỉ định phác đồ điều trị phù hợp nhất.

Tại IVF Tâm Anh TP HCM, các chiến lược gom noãn, gom phôi tích lũy nhiều chu kỳ, công nghệ hiện đại tăng tỷ lệ nuôi cấy phôi ngày 5 chất lượng tốt. Phương pháp nội soi buồng tử cung giúp bác sĩ phát hiện và điều trị kịp thời các bất thường trong buồng tử cung. Phác đồ chuẩn bị nội mạc tử cung tạo điều kiện cho phôi thai làm tổ, phát triển thành thai nhi khỏe mạnh. Tỷ lệ IVF thành công trung bình tại IVF Tâm Anh TP HCM đạt gần 79%, với phụ nữ độ tuổi dưới 35 tuổi là hơn 84%.

