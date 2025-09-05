6 món người ung thư phổi nên ăn thường xuyên

Cá hồi chứa axit amin thiết yếu mà cơ thể sử dụng để tạo ra protein nhằm hấp thụ chất dinh dưỡng và phục hồi mô cùng nhiều chức năng khác. Hai chất dinh dưỡng quan trọng có trong cá hồi là axit béo omega-3 giúp giảm viêm trong cơ thể và vitamin D tăng cường cơ hô hấp. Cá hồi cũng giàu chất béo lành mạnh và protein có lợi cho sức khỏe tổng thể.