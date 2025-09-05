6 món người ung thư phổi nên ăn thường xuyên

Táo có hàm lượng cao chất chống oxy hóa quercetin, giàu chất xơ và các vitamin khoáng chất tốt cho sức khỏe tổng thể nói chung và phổi nói riêng. Nó giúp giảm nguy cơ hen suyễn và các biến chứng của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và hoạt động như chất chống viêm, ngăn stress oxy hóa từ môi trường.
Táo có hàm lượng cao chất chống oxy hóa quercetin, giàu chất xơ và các vitamin khoáng chất tốt cho sức khỏe tổng thể nói chung và phổi nói riêng. Nó giúp giảm nguy cơ hen suyễn và các biến chứng của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và hoạt động như chất chống viêm, ngăn stress oxy hóa từ môi trường.
Việt quất giàu flavonoid anthocyanin - chất chống oxy hóa có tác dụng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Quả mọng chứa nhiều axit gallic có thể ức chế tế bào ung thư tiến triển. Ăn quả mọng như việt quất, nho, dâu tây thường xuyên còn có lợi cho não, giúp tiêu hóa ổn định, duy trì cân nặng bình thường.
Việt quất giàu flavonoid anthocyanin - chất chống oxy hóa có tác dụng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Quả mọng chứa nhiều axit gallic có thể ức chế tế bào ung thư tiến triển. Ăn quả mọng như việt quất, nho, dâu tây thường xuyên còn có lợi cho não, giúp tiêu hóa ổn định, duy trì cân nặng bình thường.
Củ dền chứa nhiều chất dinh dưỡng có khả năng giảm viêm, nguồn betalain dồi dào (sắc tố tạo nên màu đỏ đậm) có đặc tính chống oxy hóa, tham gia bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại, từ đó hỗ trợ sức khỏe phổi. Nó cũng giàu nitrat góp phần làm giảm huyết áp và bớt khó thở, nhất là người bị tăng huyết áp phổi.
Củ dền chứa nhiều chất dinh dưỡng có khả năng giảm viêm, nguồn betalain dồi dào (sắc tố tạo nên màu đỏ đậm) có đặc tính chống oxy hóa, tham gia bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại, từ đó hỗ trợ sức khỏe phổi. Nó cũng giàu nitrat góp phần làm giảm huyết áp và bớt khó thở, nhất là người bị tăng huyết áp phổi.
Cà chua cung cấp carotenoid gọi là lycopene có thể giảm viêm, ngăn ngừa suy giảm chức năng phổi. Cà chua cũng chứa nhiều vitamin C hỗ trợ tăng sức đề kháng để người bệnh chống lại ung thư.
Cà chua cung cấp carotenoid gọi là lycopene có thể giảm viêm, ngăn ngừa suy giảm chức năng phổi. Cà chua cũng chứa nhiều vitamin C hỗ trợ tăng sức đề kháng để người bệnh chống lại ung thư.
Hạt óc chó giàu magiê - chất điện giải quan trọng giúp hỗ trợ các cơ trong phổi. Axit béo omega-3 có trong quả óc chó còn có tác dụng chống viêm, làm giảm viêm phổi và cải thiện khả năng hô hấp, tốt cho người bệnh ung thư phổi.
Hạt óc chó giàu magiê - chất điện giải quan trọng giúp hỗ trợ các cơ trong phổi. Axit béo omega-3 có trong quả óc chó còn có tác dụng chống viêm, làm giảm viêm phổi và cải thiện khả năng hô hấp, tốt cho người bệnh ung thư phổi.
Cá hồi chứa axit amin thiết yếu mà cơ thể sử dụng để tạo ra protein nhằm hấp thụ chất dinh dưỡng và phục hồi mô cùng nhiều chức năng khác. Hai chất dinh dưỡng quan trọng có trong cá hồi là axit béo omega-3 giúp giảm viêm trong cơ thể và vitamin D tăng cường cơ hô hấp. Cá hồi cũng giàu chất béo lành mạnh và protein có lợi cho sức khỏe tổng thể.
Cá hồi chứa axit amin thiết yếu mà cơ thể sử dụng để tạo ra protein nhằm hấp thụ chất dinh dưỡng và phục hồi mô cùng nhiều chức năng khác. Hai chất dinh dưỡng quan trọng có trong cá hồi là axit béo omega-3 giúp giảm viêm trong cơ thể và vitamin D tăng cường cơ hô hấp. Cá hồi cũng giàu chất béo lành mạnh và protein có lợi cho sức khỏe tổng thể.
Anh Chi (Theo Eating Well)
Ảnh: AI, Bảo Bảo, Anh Chi
|Độc giả đặt câu hỏi về bệnh ung thư tại đây để bác sĩ giải đáp