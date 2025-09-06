6 món ăn uống giúp giảm đau họng

Đau họng là triệu chứng thường gặp do bệnh đường hô hấp, viêm họng, viêm phế quản. Khi cổ họng tổn thương, người bệnh nên chọn món ăn uống mềm. Ngược lại, món ăn cứng, đồ uống chứa axit có thể gây kích ứng, khiến cơn đau tăng nặng, khó chịu hơn.
Trà nóng có tác dụng chống viêm nhẹ và làm sạch dịch mũi sau - chất nhầy dư thừa tích tụ và chảy xuống phía sau cổ họng, từ đó hạn chế kích ứng làm gây tổn thương họng. Người bệnh nên chọn trà thảo mộc thay vì trà xanh để tránh tiêu thụ caffeine gây mất nước. Dùng trà bạc hà hoặc trà gừng chứa menthol cũng có khả năng làm mát và đặc tính chống viêm, giảm đau.
Trứng ốp la, chiên hoặc trứng luộc có độ mềm vừa phải dễ nuốt, không kích thích và làm tổn thương cổ họng. Trứng không chỉ giàu protein mà còn chứa các thành phần dinh dưỡng như lutein, zeaxanthin, choline, vitamin D, selen và vitamin A, có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch.
Bột yến mạch nấu với sữa hay nấu cháo mềm, dễ nuốt và ít gây kích ứng họng. Yến mạch bổ dưỡng, giàu protein và cung cấp các loại vitamin chống viêm, hợp chất khác hỗ trợ hệ miễn dịch. Yến mạch chứa nhiều vitamin B và khoáng chất (như mangan, sắt, magie và kẽm) có thể tăng cường khả năng miễn dịch và cung cấp năng lượng cho cơ thể, mau khỏi ốm.
Khoai tây nghiền hoặc canh khoai tây, súp dễ nuốt, giàu chất dinh dưỡng. Món ăn này cung cấp lượng vitamin C cao - chất chống oxy hóa giúp tăng đề kháng và giảm viêm. Kali trong khoai tây hỗ trợ hydrat hóa (chứa hơn 70 % là nước), hỗ trợ chống lại nhiễm trùng đường hô hấp trên.
Nước chanh chứa nhiều chất chống oxy hóa vitamin C, có tác dụng chống viêm, đào thải độc tố, làm loãng đờm và giữ ẩm cho cổ họng, tăng cường hệ miễn dịch. Người bệnh có thể thêm mật ong vào nước chanh để làm dịu cơn đau họng, giảm ho tự nhiên.
Cháo sườn nhiều nước, chứa protein nạc có khả năng tăng cơ, nhanh khỏi ốm. Hơi nước từ cháo có thể thông mũi và làm dịu cổ họng đang viêm, đồng thời cung cấp chất lỏng, loãng chất nhầy.
Anh Chi (Theo EveryDay Health)
Ảnh: Bùi Thủy, AI, Anh Chi