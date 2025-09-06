6 món ăn uống giúp giảm đau họng

Đau họng là triệu chứng thường gặp do bệnh đường hô hấp, viêm họng, viêm phế quản. Khi cổ họng tổn thương, người bệnh nên chọn món ăn uống mềm. Ngược lại, món ăn cứng, đồ uống chứa axit có thể gây kích ứng, khiến cơn đau tăng nặng, khó chịu hơn.

Trà nóng có tác dụng chống viêm nhẹ và làm sạch dịch mũi sau - chất nhầy dư thừa tích tụ và chảy xuống phía sau cổ họng, từ đó hạn chế kích ứng làm gây tổn thương họng. Người bệnh nên chọn trà thảo mộc thay vì trà xanh để tránh tiêu thụ caffeine gây mất nước. Dùng trà bạc hà hoặc trà gừng chứa menthol cũng có khả năng làm mát và đặc tính chống viêm, giảm đau.