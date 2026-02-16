6 món ăn ngày Tết người bệnh tim mạch nên tránh

Người mắc bệnh tim mạch nên hạn chế thịt đông, bánh chưng, củ kiệu, lạp xưởng để tránh rối loạn huyết áp, đường huyết cao gây tăng áp lực lên tim.

Tết Nguyên đán là khoảng thời gian các thành viên trong gia đình sum họp bên mâm cơm đầm ấm. ThS.BS Đinh Vũ Phương Thảo, khoa Nội tim mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, khuyên bệnh nhân tim nên tránh hoặc hạn chế ăn một số loại thực phẩm, đồ uống dưới đây.

Bánh chưng, bánh tét

Hai loại bánh truyền thống ngày Tết được làm từ gạo nếp, đậu xanh và thịt heo (phần lớn là thịt mỡ). Đây đều là những thực phẩm chứa hàm lượng tinh bột, chất béo cao. Người bệnh tim mạch tiêu thụ nhiều chất này làm tăng cholesterol xấu, giảm cholesterol tốt. Nhiều người còn thích ăn bánh chưng, bánh tét chiên. Song lượng dầu mỡ chứa trong các món này tăng nguy cơ gây rối loạn lipid máu, huyết áp cao, gây hại cho tim mạch.

Dưa chua, củ kiệu

Ăn kèm với bánh chưng, bánh tét là đĩa củ kiệu, dưa chua nhằm kích thích tiêu hóa, ăn ngon miệng, hỗ trợ cân bằng bữa ăn. Tuy nhiên, món ăn này chứa nhiều muối và đường, dùng quá nhiều muối có thể làm tăng huyết áp, suy tim. Đường là tác nhân làm tăng đường huyết, góp phần gây ra tình trạng rối loạn chuyển hóa, nguy cơ xảy ra biến cố tim mạch.

Lạp xưởng, giăm bông, giò chả

Trong quá trình bảo quản giăm bông, thịt nguội, lạp xưởng được thêm vào một lượng lớn muối. Nếu ăn chúng quá nhiều sẽ gây dư thừa natri, khiến bệnh tăng huyết áp trở nên mất kiểm soát. Những món ăn này còn chứa hàm lượng chất béo bão hòa và cholesterol cao, ảnh hưởng đến tim mạch.

Thịt đông, thịt kho

Nhiều gia đình thường nấu một nồi thịt đông hoặc thịt kho tàu để ăn dần trong Tết. Nguyên liệu chính của hai món ăn này là thịt ba chỉ heo, da heo, trứng. Nếu ăn quá nhiều, bạn sẽ dễ nạp vào cơ thể lượng lớn chất béo bão hòa, gây hại cho tim mạch, tăng cholesterol xấu.

Các loại mứt

Mứt thường chứa nhiều phụ gia, chất bảo quản, không tốt cho sức khỏe. Một số loại mứt như mứt khoai lang chiên, mứt chuối chiên còn có chất béo bão hòa, làm tăng cholesterol xấu, gây hại cho tim mạch. Bệnh nhân tim nên thay thế mứt truyền thống bằng các loại hạt (hạt bí, hạt hướng dương, hạt óc chó...) hoặc trái cây tươi ít ngọt như cam, bưởi, thanh long...

Rượu, bia, nước ngọt

Rượu có thể làm tăng nhịp tim và huyết áp tạm thời, gây căng thẳng cho tim, nguy cơ dẫn đến đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Chất tạo ngọt nhân tạo có trong nước ngọt, đồ uống có ga làm tăng đường huyết, phá vỡ hệ vi sinh đường ruột - vốn đóng vai trò quan trọng với sức khỏe tim mạch.

Bệnh nhân tim mạch lưu ý uống đủ nước, duy trì luyện tập thể dục, ngủ đủ giấc, tránh lo âu, căng thẳng quá mức, giữ ấm cho cơ thể khi trời lạnh. Sắp xếp lịch tái khám trước hoặc ngay sau Tết để đảm bảo điều trị không bị gián đoạn. Nếu có dấu hiệu mệt mỏi, giảm khả năng gắng sức, khó thở, tim đập loạn nhịp... cần đi khám ngay.

