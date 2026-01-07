6 món ăn giúp tăng miễn dịch, phòng viêm họng

Dưa hấu không chỉ có vị tươi mát mà còn chứa nhiều chất chống oxy hóa là glutathione. Chất này giúp tăng cường hệ miễn dịch để chống lại nhiễm trùng. Người bệnh viêm họng có thể ăn dưa hấu mỗi ngày để bổ sung nước cho cơ thể, không lo kích ứng cổ họng. Để hấp thụ được nhiều glutathione nhất từ ​​dưa hấu, nên ăn phần thịt đỏ mềm gần vỏ.