6 món ăn giúp tăng miễn dịch, phòng viêm họng

Rau chân vịt giàu dưỡng chất, đặc biệt là folate - kích thích cơ thể tạo tế bào mới và sửa chữa DNA. Rau còn chứa chất xơ và các chất chống oxy hóa như vitamin C, hạn chế stress oxy hóa, tăng cường hệ miễn dịch.
Sữa chua ít béo chứa lợi khuẩn (probiotic) giúp giảm các triệu chứng như ngạt mũi, đau họng, ho, đồng thời ổn định hệ tiêu hóa. Sữa chua bổ sung vitamin D cho cơ thể, hỗ trợ phòng cảm lạnh, cúm và các bệnh viêm mũi họng.
Hàu chứa nhiều kẽm - khoáng chất quan trọng cho hệ miễn dịch. Kẽm tham gia tạo và kích hoạt tế bào bạch cầu, hỗ trợ cơ thể chống virus, thúc đẩy lành vết thương và phòng ngừa cảm cúm, cảm lạnh.
Khoai lang giàu beta-carotene. Trong cơ thể, beta-carotene được chuyển hóa thành vitamin A, hỗ trợ loại bỏ gốc tự do gây hại, tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng. Người bị đau họng có thể ăn khoai lang nghiền hoặc luộc, mềm và dễ tiêu hóa.
Nấm giàu khoáng chất selen và các vitamin nhóm B như vitamin B2, vitamin B3, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Thiếu selen làm tăng nguy cơ cảm cúm nặng, khiến viêm họng tiến triển nhanh hơn. Cả hai loại vitamin này duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh, hỗ trợ phòng bệnh.
Dưa hấu không chỉ có vị tươi mát mà còn chứa nhiều chất chống oxy hóa là glutathione. Chất này giúp tăng cường hệ miễn dịch để chống lại nhiễm trùng. Người bệnh viêm họng có thể ăn dưa hấu mỗi ngày để bổ sung nước cho cơ thể, không lo kích ứng cổ họng. Để hấp thụ được nhiều glutathione nhất từ dưa hấu, nên ăn phần thịt đỏ mềm gần vỏ.
Anh Chi (Theo WebMD)
Ảnh: Bùi Thủy, Anh Chi, AI