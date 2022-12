6 lợi ích khi ăn hạt điều

Hạt điều giàu selen, kẽm, magie, sắt... giúp bảo vệ sức khỏe mắt, duy trì làn da khỏe mạnh, hỗ trợ ngăn ngừa ung thư, tim mạch.

Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia Mỹ (NCBI) cho biết, các loại hạt mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, giúp kiểm soát nhiều bệnh khác nhau. Cụ thể, hạt điều giúp giảm LDL - cholesterol (cholesterol "xấu"), tăng HDL - cholesterol (cholesterol "tốt").

Các axit béo không bão hòa, protein, chất xơ, vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa trong thực phẩm này có thể bảo vệ tim, chống ung thư, chống viêm. Tuy nhiên, mỗi người nên ăn 4 khẩu phần hạt điều không ướp muối, không dầu mỗi tuần, không nên ăn quá nhiều vì chúng chứa nhiều calo.

Ngăn ngừa bệnh về máu

Việc ăn hạt điều thường xuyên có thể giúp tránh các bệnh về máu. Hạt điều rất giàu đồng, đóng vai trò quan trọng trong việc loại bỏ các gốc tự do khỏi cơ thể. Đồng cần thiết cho sự hấp thụ chất sắt từ đường ruột. Do đó, khi thiếu đồng, cơ thể sẽ hấp thụ ít sắt hơn. Điều này có thể dẫn đến thiếu máu do thiếu sắt, khiến cho các mô trong cơ thể không được cung cấp đủ oxy dễ gây cảm giác mệt mỏi, uể oải, không tập trung làm việc, học tập.

Dung nạp hạt điều giúp bảo vệ sức khỏe tim, mắt. Ảnh: Freepik

Bảo vệ mắt

Trong môi trường đô thị ô nhiễm quá mức, đôi mắt thường xuyên bị tổn thương. Hạt điều có chứa một sắc tố chống oxy hóa mạnh gọi là zea xanthin. Sắc tố này được võng mạc hấp thụ dễ dàng và trực tiếp, sau đó tạo thành một lớp bảo vệ trên võng mạc để ngăn chặn tia UV có hại. Một lượng nhỏ zea xanthin giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác ở người cao tuổi, do đó giúp duy trì sức khỏe của mắt.

Tốt cho da

Dầu hạt điều giàu selen, kẽm, magie, sắt và phốt pho. Ngoài ra, chúng là nguồn cung cấp chất phytochemical, protein và chất chống oxy hóa. Tỷ lệ selen cao trong hạt điều tốt cho làn da, giúp ngăn ngừa ung thư.

Giảm cân

So với chế độ ăn kiêng không ăn các loại hạt, những người ăn các loại hạt ở mức độ vừa phải, thường xuyên sẽ giảm cân nhanh hơn. Những người tiêu thụ hạt có chỉ số BMI thấp hơn những người không tiêu thụ. Đối với nghiên cứu lâm sàng, bằng chứng gần như thống nhất rằng việc đưa các loại hạt vào chế độ ăn kiêng dẫn đến ít hoặc không tăng cân. Hạt điều chứa nhiều axit béo Omega 3 góp phần thúc đẩy quá trình trao đổi chất để đốt cháy chất béo dư thừa.

Nguồn chất xơ

Hạt điều có một tỷ lệ lớn chất xơ. Hai loại chất xơ thiết yếu mà cơ thể cần là axit oleic và axit palmitic. Hạt điều là nguồn cung cấp các chất xơ này. Chất xơ giúp tiêu hóa thức ăn tốt hơn, tuy nhiên tiêu thụ quá nhiều có thể gây đầy hơi. Tiêu thụ hạt điều có liên quan đến việc giảm tỷ lệ mắc một số bệnh tiêu hóa.

Tóc khỏe và bóng mượt

Các chuyên gia cho hay việc ăn hạt điều cũng như thoa dầu điều lên da đầu giúp mái tóc khỏe mạnh. Thực phẩm cũng tăng cường màu tóc, có thể mang lại sự mềm mượt do axit linoleic và oleic.

Hạt điều có thể kết hợp với cả món mặn và món ngọt, có thể ăn sống, rang. Những loại hạt này là nguồn cung cấp một số chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe của xương, bao gồm protein, vitamin K, magiê, mangan.

Lê Nguyễn (Theo NDTV)