6 loại trái cây người bệnh thận nên tránh

Bệnh thận gây suy giảm chức năng lọc máu và thải độc tố, dẫn đến tích tụ các chất độc hại trong máu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Theo BS.CKII Hồ Tấn Thông, chuyên khoa Nội thận - Lọc máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chế độ ăn uống lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ điều trị, làm chậm quá trình tiến triển của bệnh thận. Ăn nhiều trái cây dù rất tốt cho sức khỏe, song người bệnh thận, nhất là suy thận mạn giai đoạn 4-5, người chưa được lọc máu, cần tránh 6 loại dưới đây.

Chuối

Chuối chứa hàm lượng kali cao, một trái cỡ vừa có khoảng 422 mg kali. Người bệnh thận không nên ăn chuối để tránh tăng kali. Nồng độ kali trong máu tăng cao có thể gây biến chứng nguy hiểm như rối loạn nhịp tim, ngưng tim, đe dọa tính mạng.

Dừa

Cả nước dừa và cơm dừa đều chứa nhiều kali, do đó người bệnh suy thận mạn giai đoạn 4-5 không nên dùng. Một ly nước dừa chứa 404 mg kali, 100 g cơm dừa có 380 mg kali. Các sản phẩm được làm từ dừa cũng không tốt cho người bệnh thận mạn.

Trái cây họ cam quýt

Cam, chanh, bưởi... cung cấp nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa rất tốt cho tim mạch, giảm huyết áp, giảm cholesterol xấu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Tuy nhiên, trái cây họ cam quýt cũng rất giàu kali. Một trái cam cỡ vừa có thể chứa tới 240 mg kali, một ly nước cam vắt còn nhiều kali hơn.

Bơ giàu dinh dưỡng nhưng chứa nhiều kali không tốt cho người bệnh thận. Ảnh minh họa: Hà Thanh

Bơ

Một trái bơ lớn có khoảng 200 g có thể hơn 975 mg kali, gần bằng một nửa lượng kali khuyến nghị mỗi ngày (2.000 mg) cho người mắc bệnh thận. Khi thận suy yếu, nạp quá nhiều kali từ trái bơ khiến nồng độ kali trong máu tăng cao. Trái bơ cũng có rất nhiều chất béo, chức năng chuyển hóa lipid của người bệnh thận suy giảm có thể làm tăng mỡ máu, tăng nguy cơ các bệnh tim mạch đi kèm.

Dưa hấu

Trái cây này mọng nước, nhiều chất chống oxy hóa, tuy nhiên người bệnh thận mạn, nhất là ở người bệnh giai đoạn cuối, cần hạn chế ăn do chứa nhiều kali, có thể gây áp lực lên thận. Tích tụ kali quá nhiều có thể dẫn đến mất cân bằng điện giải, ảnh hưởng tim mạch.

Trái cây sấy khô

Các loại trái cây sấy khô chứa hàm lượng kali và lượng đường rất cao, không tốt cho người bệnh thận và người đái tháo đường.

Bác sĩ Thông khuyến cáo người bệnh thận có thể tăng cường các loại trái cây, rau xanh có hàm lượng kali và phốt pho thấp như táo, việt quất, dâu tây, ớt chuông, bắp cải, súp lơ xanh, dưa chuột. Không ăn nhiều muối, nội tạng động vật, các loại thực phẩm đóng hộp, chế biến sẵn, chiên rán, ủ muối, hạn chế rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích có thể gây hại cho thận.

