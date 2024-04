6 loại trà tốt cho tuổi thọ

Trà xanh, ô long, hoa cúc chứa các chất hoạt tính sinh học, chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe tổng thể, hỗ trợ phòng bệnh, sống lâu hơn.

Ngoài tác dụng thanh nhiệt, giải độc cơ thể, uống trà còn hỗ trợ chức năng tiêu hóa, tim mạch, hô hấp. Chúng chứa các hợp chất hoạt tính sinh học, bao gồm axit amin, caffeine, lignin, protein, xanthines và flavonoid đều có tác động tích cực đến sức khỏe.

Thành phần flavan-3-ols có trong trà có thể cải thiện huyết áp, mức cholesterol và lượng đường trong máu. Nhờ đó, nó hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tiểu đường, tim mạch và một số rối loạn chuyển hóa khác. Ngoài tác dụng phòng bệnh, một số loại trà thảo dược còn hỗ trợ điều trị bệnh để tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Dưới đây là 7 loại trà tốt.

Trà ô long

Trà ô long được làm từ cùng loại lá trà giống như trà đen và trà xanh. Chúng chứa một hợp chất gọi là EGCG có đặc tính chống ung thư. Tuy nhiên, cách chế biến của những loại trà này khác nhau. Trà đen được cho lên men hoàn toàn rồi sấy khô. Trà xanh là trà tươi không cho lên men. Trong khi đó, trà ô long được lên men nửa chừng.

Ngoài mua gói trà về pha, bạn có thể mua sản phẩm trà ô long đóng chai tại các cửa hàng, siêu thị nhưng cần chú ý thành phần dinh dưỡng.

Trà nghệ

Nghệ có hương vị đặc trưng, là nguyên liệu phổ biến cho các món ăn, đem đến nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Lợi ích này phần lớn nhờ vào curcumin - hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học cao trong củ nghệ. Curcumin có đặc tính chống viêm, hỗ trợ chống ung thư và phòng ngừa một số bệnh.

Trà xanh

Viện quốc gia Ohsaki, Nhật Bản nghiên cứu tác dụng của trà xanh trong việc giảm nguy cơ tử vong. 40.530 người 40-79 tuổi tham gia không có tiền sử đột quỵ, bệnh tim mạch vành hoặc ung thư, uống trà xanh mỗi ngày. Sau 11 năm theo dõi và đánh giá, những người uống hơn hai tách trà xanh mỗi ngày giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch 22-33% so với người uống ít hơn nửa cốc mỗi ngày.

Ngoài giảm nguy cơ ung thư, trà xanh còn biết đến với công dụng hỗ trợ chức năng não, cải thiện độ đàn hồi của da để ngăn chặn tình trạng chảy xệ và duy trì sự tươi trẻ. Các lợi ích của trà xanh là nhờ chất chống oxy hóa và chống viêm catechin. Chất này cũng có liên quan đến thúc đẩy quá trình lão hóa khỏe mạnh.

Trà đen

Đây là một loại trà cổ điển, có thể giúp bạn sống khỏe và lâu hơn nhờ hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giảm các vấn đề tim tiềm ẩn. Do được chế biến bằng cách lên men hoàn toàn nên chúng có hương vị đậm đà và chứa nhiều caffeine hơn trà xanh.

Nên thưởng thức trà này cách xa bữa ăn, không quá gần giờ đi ngủ vì caffeine có thể khiến cơ thể tỉnh táo và mất khoảng 3-5 giờ đào thải hết khỏi cơ thể.

Trà dâm bụt

Mặc dù trà dâm bụt không chứa các hợp chất thực vật giống như trà xanh, đen, ô long nhưng có thể mang lại những lợi ích sức khỏe nhờ các hợp chất tự nhiên. Uống loại trà này mỗi ngày có thể giảm huyết áp, chống virus, kiểm soát cholesterol bằng cách giảm mức cholesterol xấu và chất béo trung tính.

Trà hoa cúc

Năm 2015, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Texas Mỹ đã nghiên cứu tác dụng của trà hoa cúc trên 1.670 phụ nữ trên 65 tuổi. 14% số người trong nghiên cứu có thói quen uống trà hoa cúc. Sau 7 năm theo dõi, người uống trà hoa cúc có thể giảm 29% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân so với những người không uống.

Uống trà hoa cúc cũng có liên quan đến công dụng làm chậm quá trình mất xương do tuổi tác, tăng sức khỏe miễn dịch.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That)