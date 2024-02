6 loại hạt trong mâm cỗ ngày Tết tốt cho tim

Hạt điều, mắc ca, hạt dẻ cười là món ăn vặt lành mạnh ngày Tết, chứa nhiều dưỡng chất hỗ trợ tăng cường sức khỏe trái tim.

ThS.BS.CKII Nguyễn Thị Ngọc, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết thường xuyên ăn các loại hạt giúp giảm mức độ viêm - yếu tố nguy cơ của bệnh tim, đái tháo đường, đồng thời giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch.

Một nghiên cứu đăng trên Health Harvard, trên gần 40.000 phụ nữ trong 10 năm cho thấy phụ nữ ăn ít nhất 80 g hạt mỗi tuần có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 27% so với phụ nữ không ăn hạt. Ăn khoảng 15 g các loại hạt mỗi ngày giảm 20% khả năng mắc bệnh mạch vành so với không ăn hoặc ăn ít hạt.

Dưới đây là những loại hạt chứa nhiều dưỡng chất tốt cho tim.

Hạt hạnh nhân

Loại hạt này chứa nhiều chất béo, chất chống oxy hóa, vitamin E, chất xơ cùng nhiều dưỡng chất quan trọng khác. Chúng có tác dụng kiểm soát tình trạng rối loạn lipid máu, làm giảm cholesterol xấu và cholesterol trung tính. Hạt hạnh nhân hỗ trợ duy trì nồng độ cholesterol tốt trong cơ thể.

Thêm hạt vào bánh quy, bánh cookie, bông lan để tăng thêm hương vị thay vì ăn trực tiếp. Ảnh: Freepik

Hạt óc chó

Hạt óc chó có hàm lượng axit béo omega-3 cao có lợi cho sức khỏe tim mạch nhờ kiểm soát huyết áp, duy trì cholesterol tốt và giảm hấp thu chất béo trung tính.

Hạt điều

Đây là nguồn cung cấp dồi dào chất đạm, vitamin K, magie và mangan. Hạt điều hỗ trợ giảm huyết áp và mức chất béo trung tính.

Hạt mắc ca

Hạt mắc ca chứa nhiều chất béo lành mạnh và ít carbs hơn nhiều so với các loại hạt khác, trở thành lựa chọn hàng đầu cho người ăn kiêng low-carb. Ăn hạt mắc ca giúp giảm cholesterol xấu, chất béo trung tính và lượng đường trong máu, nhờ vậy tăng cường sức khỏe tim mạch.

Duy trì thói quen ăn hạt điều, óc chó, hạnh nhân... đều đặn có lợi cho tim mạch. Ảnh: Freepik

Hạt hướng dương

Hạt hướng dương giàu vitamin E và folate, hai chất dinh dưỡng thân thiện với trái tim. Vitamin E có chức năng chống oxy hóa, giảm nguy cơ tử vong sớm do các bệnh tim mạch.

Hạt hướng dương còn có hàm lượng phytosterol cao nhất trong các loại hạt. Phytosterol giảm mức cholesterol xấu, hạn chế hình thành mảng bám trong lòng mạch, góp phần ngăn ngừa đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Hạt dẻ cười

Hạt dẻ cười chứa polyphenol, góp phần làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách thúc đẩy đặc tính chống viêm, cải thiện các tế bào nội mạc lót bên trong tim và mạch máu. Loại hạt này còn hỗ trợ giảm chứng viêm ở tim (viêm cơ tim có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim và các bệnh tim mạch).

Hạt dẻ cười cũng chứa lượng chất béo không bão hòa đơn cao, tác dụng giảm cholesterol xấu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch.

Bác sĩ Ngọc lưu ý mặc dù phần lớn chất béo trong các loại hạt ngày Tết là chất béo lành mạnh nhưng vẫn chứa lượng calo khá cao, ăn nhiều rất dễ tăng cân. Do đó, chỉ nên ăn hạt ở mức độ vừa phải, không dùng chúng làm thực phẩm thay thế cho bữa chính. Lượng hạt phù hợp mỗi người nên ăn khoảng 170-250 g mỗi tuần. Thay vì ăn trực tiếp, bạn có thể dùng hạt làm bánh, ăn hạt kèm sữa chua, trộn với salad.

Ngoài chất béo không bão hòa, omega-3, các loại hạt giàu chất xơ, sterol thực vật, L-arginine hỗ trợ giảm huyết áp, cải thiện chỉ số mỡ máu cũng như sức khỏe tổng thể của mạch máu.

Hạ Vũ