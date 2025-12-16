6 dấu hiệu thiếu vitamin D dễ nhận thấy

Da khô, xỉn màu, rụng tóc, móng tay dễ gãy, vết thương chậm lành thường là dấu hiệu cảnh báo hàm lượng vitamin D trong cơ thể thấp.

Vitamin D giúp cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ phát triển tế bào và góp phần bảo vệ cơ thể trước tác nhân gây bệnh.

Nhu cầu vitamin D thay đổi theo độ tuổi. Trẻ 1-18 tuổi, người trưởng thành và phụ nữ mang thai hoặc cho con bú cần khoảng 600 IU (15 mcg) mỗi ngày, người trên 70 tuổi cần 800 IU (20 mcg). Để đáp ứng nhu cầu này, nên tắm nắng hợp lý và bổ sung thực phẩm giàu vitamin D như cá béo, sữa chua... Thiếu vitamin D có thể gây ra một số dấu hiệu cảnh báo dưới đây.

Da khô hoặc ngứa

Một dấu hiệu bên ngoài phổ biến của thiếu vitamin D là làn da thay đổi. Khi thiếu chất này, da dễ khô, bong tróc và ngứa do quá trình tái tạo tế bào chậm lại, hàng rào bảo vệ da suy yếu. Tình trạng này thường xuất hiện ở cánh tay, mặt hoặc chân. Nếu đã dưỡng ẩm và điều chỉnh chăm sóc da nhưng không cải thiện, bạn nên đến bác sĩ khám.

Vết thương hoặc vết cắt chậm lành

Khi nồng độ vitamin D thấp, các vết trầy xước hoặc tổn thương da thường lâu lành hơn bình thường do khả năng phục hồi mô và đáp ứng miễn dịch suy giảm. Dấu hiệu này dễ bị bỏ qua vì quá trình lành vết thương ít khi được theo dõi.

Rụng tóc

Thiếu vitamin D có thể làm suy yếu nang tóc, rút ngắn chu kỳ phát triển và làm tăng nguy cơ rụng tóc, thậm chí rụng từng mảng. Biểu hiện thường gặp là tóc thưa, da đầu lộ rõ, tóc mọc chậm, xỉn màu, dễ gãy và kém bóng mượt.

Móng tay dễ gãy hoặc thay đổi về móng

Thiếu vitamin D không chỉ ảnh hưởng đến da và tóc mà còn khiến móng giòn, dễ nứt gãy, xuất hiện đường vân, đổi màu hoặc mọc chậm. Vitamin D đóng vai trò duy trì quá trình tạo tế bào sừng, giúp móng phát triển khỏe mạnh.

Làn da nhợt nhạt, tông màu da không đều

Vitamin D cũng ảnh hưởng đến tế bào sản sinh sắc tố, ảnh hưởng đến màu da hoặc độ sáng của da. Những người có mức vitamin D thấp đôi khi nhận thấy da nhợt nhạt, tái nhợt, xỉn màu, màu da không đều hoặc thường xuyên nổi mụn trứng cá, phát ban. Bạn có thể nhận thấy khuôn mặt thiếu rạng rỡ dù duy trì lối sống lành mạnh như ngủ đủ giấc, ăn uống cân bằng.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)