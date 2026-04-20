6 dấu hiệu sớm cảnh báo suy tim dễ bị bỏ qua

Thiếu tập trung, hụt hơi, thở khò khè và mệt mỏi có thể là dấu hiệu sớm của suy tim nhưng dễ bị nhầm với tuổi cao hoặc ít vận động.

Suy tim là tình trạng cơ tim suy yếu, không còn khả năng bơm đủ máu để đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Bệnh có thể được kiểm soát bằng chế độ ăn uống, thay đổi lối sống và dùng thuốc theo chỉ định. Dưới đây là một số dấu hiệu sớm của bệnh, thường dễ bị bỏ qua.

Mệt mỏi, suy nhược

Một trong những dấu hiệu sớm của suy tim là cảm giác mệt mỏi, yếu ớt bất thường, ngay cả khi thực hiện các hoạt động đơn giản như leo cầu thang, đi bộ quãng ngắn hay mua sắm. Điều này xảy ra do tim không bơm đủ máu giàu oxy đến các cơ quan, khiến cơ thể luôn trong trạng thái kiệt sức. Nhiều người thường cho rằng tình trạng này chỉ do tuổi tác hoặc sức khỏe kém.

Hụt hơi

Ban đầu, người bệnh chỉ thấy hụt hơi khi làm việc nhà hoặc vận động. Theo thời gian, tình trạng này có thể xuất hiện ngay cả khi nghỉ ngơi hoặc khi nằm. Một số trường hợp còn thức dậy ban đêm vì khó thở, phải ngồi dậy hoặc ra khỏi giường để dễ thở hơn. Nguyên nhân là do dịch có thể tích tụ ở phổi khi tim bơm máu không hiệu quả, gây cản trở trao đổi khí.

Thở khò khè

Ho dai dẳng, có thể kèm đờm màu trắng hoặc hồng, có thể là dấu hiệu dịch tích tụ trong phổi do suy tim. Triệu chứng này thường dễ bị nhầm với cảm lạnh, dị ứng hoặc viêm phế quản nên nhiều người chủ quan. Nếu ho kèm khó thở hoặc thở khò khè kéo dài, cần đi khám để kiểm tra sớm.

Khó tập trung

Suy tim có thể làm thay đổi lưu lượng máu và gây mất cân bằng hóa học trong cơ thể, ảnh hưởng đến chức năng não. Điều này dẫn đến khó tập trung, lú lẫn hoặc suy giảm trí nhớ. Thông thường người thân hoặc người chăm sóc sẽ nhận ra những thay đổi này trước khi người bệnh tự nhận thấy.

Buồn nôn

Suy tim có thể làm giảm lưu lượng máu đến hệ tiêu hóa, gây cảm giác đầy bụng, buồn nôn hoặc chán ăn. Những triệu chứng này thường dễ bị bỏ qua hoặc nhầm với các vấn đề dạ dày, trong khi thực chất liên quan đến chức năng bơm máu suy giảm của tim.

Khó khăn khi vận động

Khả năng vận động hoặc thực hiện các hoạt động bình thường bị suy giảm là dấu hiệu của suy tim. Người bệnh thấy mình nhanh mệt hoặc khó thở sau khi làm những việc trước đây mình vẫn làm dễ dàng. Sự suy giảm thể chất này thường được cho là do tuổi già, thiếu vận động.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)