6 dấu hiệu cơ thể thiếu đồng

Lượng đồng thấp khiến thị lực kém, xương yếu và giòn, cơ thể dễ ốm do giảm sức đề kháng.

Cơ thể cần dung nạp đồng để duy trì sự trao đổi chất lành mạnh, thúc đẩy xương chắc khỏe và đảm bảo hệ thống thần kinh hoạt động tốt. Các nguyên nhân có thể dẫn thiếu dưỡng chất là: phẫu thuật ảnh hưởng đến đường tiêu hóa, tiêu thụ lượng kẽm quá lớn sẽ gây cản trở khả năng hấp thụ đồng. Dưới đây là dấu hiệu cơ thể thiếu đồng.

Mệt mỏi

Thiếu đồng có thể là một trong nhiều nguyên nhân gây mệt mỏi và suy nhược. Khi mức đồng thấp, cơ thể có thể hấp thụ ít chất sắt hơn, có thể gây thiếu máu do thiếu sắt. Chế độ ăn giàu đồng giúp khắc phục tình trạng này.

Thường xuyên bệnh

Những người bị bệnh thường xuyên có thể do thiếu đồng. Bởi lẽ, khi lượng đồng trong cơ thể thấp, sẽ khó khăn trong việc tạo ra các tế bào miễn dịch, làm giảm đáng kể số lượng bạch cầu, ảnh hưởng đến khả năng chống nhiễm trùng.

Xương yếu và giòn

Loãng xương liên quan đến tuổi tác, cũng có thể do tình trạng thiếu đồng. Vi chất này khuyến khích cơ thể tạo ra nhiều tế bào xương giúp định hình lại và củng cố mô xương. Một phân tích của 8 nghiên cứu bao gồm hơn 2.100 người cho thấy những ai bị loãng xương có lượng đồng thấp hơn so với người trưởng thành khỏe mạnh.

Thiếu đồng khiến thị lực kém, ảnh hưởng đến trí nhớ. Ảnh: Freepik

Các vấn đề về trí nhớ

Thiếu đồng có thể khiến việc học, ghi nhớ trở nên khó khăn hơn. Chất này đóng vai trò quan trọng trong chức năng, sự phát triển của não bộ. Một nghiên cứu cho thấy những người mắc bệnh Alzheimer có lượng đồng trong não ít hơn 70% so với những người không mắc bệnh.

Nhạy cảm với lạnh

Những người bị thiếu đồng có thể nhạy cảm hơn với nhiệt độ. Đồng, cùng với các khoáng chất khác như kẽm, giúp duy trì chức năng tối ưu của tuyến giáp. Khi nồng độ đồng trong máu thấp, nồng độ hormone tuyến giáp này sẽ giảm xuống. Kết quả là, tuyến giáp không hoạt động hiệu quả. Ước tính rằng hơn 80% những người có mức hormone tuyến giáp thấp cảm thấy nhạy cảm hơn với nhiệt độ lạnh.

Mất thị lực

Mất thị lực là một tình trạng nghiêm trọng có thể xảy ra khi thiếu đồng lâu dài. Đồng cũng giúp đảm bảo hệ thống thần kinh hoạt động bình thường. Thiếu đồng có thể gây ra các vấn đề về hệ thần kinh, bao gồm mất thị lực.

Mất thị lực do thiếu đồng phổ biến hơn ở những người đã phẫu thuật đường tiêu hóa, chẳng hạn như phẫu thuật cắt dạ dày, do làm giảm khả năng hấp thụ đồng của cơ thể. Mặc dù có một số bằng chứng cho thấy tình trạng mất thị lực do thiếu đồng có thể hồi phục nhưng cũng có nghiên cứu khác cho thấy thị lực không được cải thiện sau khi tăng lượng đồng hấp thụ.

Lê Nguyễn (Theo Healthline)