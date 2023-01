6 cách tăng khả năng sinh sản ở nam giới

Vô sinh ở nam giới do nhiều nguyên nhân, song tập thể dục thường xuyên, bổ sung vitamin C và D sẽ giúp cải thiện tình trạng này.

Ước tính cứ ba trường hợp vô sinh thì có một ca nguyên nhân do nam giới. Việc điều trị vô sinh đôi khi không khả thi, song 6 cách dưới đây có thể làm tăng cơ hội mang thai.

Tập thể dục thường xuyên

Tập thể dục thường xuyên có thể làm tăng mức testosterone và cải thiện khả năng sinh sản. Các nghiên cứu cho thấy những người tập thể dục thường xuyên có mức testosterone cao và chất lượng tinh dịch tốt hơn những người khác. Tuy nhiên, nam giới nên tránh tập luyện quá sức. Lý do là họ có thể gặp tác dụng ngược, giảm nồng độ testosterone.

Bổ sung đủ vitamin C

Vitamin C phổ biến với công dụng bổ sung chất chống oxy hóa, tăng miễn dịch. Song, vi chất này còn có thể cải thiện khả năng sinh sản do giúp giảm căng thẳng oxy hóa. Căng thẳng oxy hóa là tình trạng mức độ xảy ra phản ứng oxy hóa cao, ở ngưỡng có hại trong cơ thể, gây tăng tổn thương mô tế bào và nguy cơ mắc bệnh mạn tính. Một số nghiên cứu chỉ ra tình trạng này có thể gây vô sinh ở nam giới.

Do đó, bổ sung đủ chất chống oxy hóa, ví dụ vitamin C, có thể hữu ích. Một số bằng chứng còn cho thấy bổ sung vitamin C có thể cải thiện chất lượng tinh dịch. Ví dụ nghiên cứu ở nam giới vô sinh, cho thấy uống bổ sung 1.000 mg vitamin C hai lần một ngày trong vòng 2 tháng giúp tăng khả năng vận động của tinh trùng lên 92% và số lượng tinh trùng lên hơn 100%, giảm 55% tỷ lệ tế bào tinh trùng bị biến dạng.

Một nghiên cứu quan sát khác ở Ấn Độ, cho thấy uống 1.000 mg vitamin C năm lần một tuần trong 3 tháng có thể chống lại tổn thương ADN do phản ứng oxy hóa gây ra với tinh trùng.

Tập thể dục thường xuyên giúp tăng khả năng sinh sản ởn nam giới. Ảnh: Freepik

Thư giãn và giảm căng thẳng

Có nhiều lý do để nam giới không cảm thấy hứng thú với tình dục, trong đó có căng thẳng. Căng thẳng có thể làm giảm sự thỏa mãn tình dục do cơ thể làm tăng nồng độ cortisol. Cortisol là một loại hormone nội tiết, được mệnh danh là "kẻ thù" của testosterone. Khi mật độ cortisol quá cao, nồng độ testosterone sẽ giảm.

Các dạng căng thẳng nhẹ có thể điều trị bằng các kỹ thuật thư giãn, ví dụ đi dạo trong công viên, thiền, tập thể dục hoặc dành thời gian với bạn bè. Với chứng căng thẳng thường xuyên, mọi người hãy đến gặp bác sĩ để được kê thuốc điều trị.

Nạp đủ vitamin D

Vitamin D giúp tăng mức testosterone. Một nghiên cứu quan sát cho thấy nam giới thiếu vitamin D có nhiều khả năng có mức testosterone thấp. Nghiên cứu khác ở 65 nam giới có nồng độ testosterone thấp và thiếu vitamin D đã hỗ trợ cho phát hiện này. Những người uống 0,075 mg vitamin D3 mỗi ngày trong một năm, tăng thêm khoảng 25% nồng độ testosterone trong cơ thể.

Bổ sung đủ kẽm

Kẽm là một khoáng chất thiết yếu, có trong nhiều thực phẩm, ví dụ thịt, cá, trứng và động vật có vỏ. Kẽm đóng vai trò quan trọng trong khả năng sinh sản của nam giới. Thiếu kẽm có liên quan tới mức testosterone thấp, chất lượng tinh trùng kém và tăng nguy cơ vô sinh nam.

Một số lưu ý khác

Khả năng sinh sản và ham muốn tình dục thường đi đôi với tình trạng sức khỏe tổng thể. Vì vậy, bất cứ điều gì cải thiện sức khỏe đều có khả năng tăng khả năng sinh sản, ví dụ sống lành mạnh, giảm cân thừa, hạn chế uống rượu, uống đủ folate, ngủ đủ giấc, ăn nhẹ bằng quả óc chó, bổ sung chất chống oxy hóa và tránh ăn quá nhiều đậu nành do giảm chất lượng tinh dịch.

Chi Lê (Theo Healthline)