6 cách giảm nguy cơ đục thủy tinh thể

Đeo kính râm chống tia UV, khám mắt định kỳ, kiểm soát đường huyết và huyết áp giúp mắt sáng khỏe, giảm nguy cơ đục thủy tinh thể.

Đục thủy tinh thể xảy ra khi các protein trong thủy tinh thể thay đổi cấu trúc, làm xuất hiện những đốm mờ. Bình thường thủy tinh thể trong suốt để ánh sáng xuyên qua và hội tụ trên võng mạc, tạo ra hình ảnh rõ nét. Nhiều yếu tố nguy cơ góp phần gây bệnh, phổ biến là tuổi tác. Chăm sóc đôi mắt và thay đổi lối sống hàng ngày giúp giảm khả năng mắc bệnh đục thủy tinh thể khi già đi.

Đeo kính bảo vệ mắt khỏi tia cực tím

Tia cực tím (UV) từ mặt trời có thể gây tổn thương mắt, dẫn đến đục thủy tinh thể. Ở cấp độ vi mô, tia UV gây ra tổn thương oxy hóa. Khi điều này xảy ra, các phân tử gây hại được gọi là gốc tự do có thể phá vỡ các protein trong thủy tinh thể khiến chúng kết tụ lại với nhau. Nguy cơ đục thủy tinh thể có thể tăng lên khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời ở mức độ cao. Đeo kính râm (ưu tiên loại có khả năng chống cả tia UVA, UVB) và đội mũ có vành khi ra ngoài nắng làm giảm lượng tia UV gây hại cho mắt.

Khám mắt định kỳ

Khám mắt thường xuyên để kiểm tra các bệnh về mắt cũng như đục thủy tinh thể. Nhờ đó, các bác sĩ nhãn khoa có thể đề xuất các biện pháp để ngăn ngừa hoặc kiểm soát tình trạng này. Người đang bị đục thủy tinh thể cũng cần khám mắt định kỳ. Theo Viện Mắt Quốc gia Mỹ, người lớn trên 60 tuổi nên khám mắt ít nhất hai năm một lần. Điều này giúp phát hiện bệnh mắt như thoái hóa điểm vàng, tăng nhãn áp hay những bệnh có thể cần điều trị phức tạp do đục thủy tinh thể.

Kiểm soát các vấn đề sức khỏe liên quan

Một số vấn đề sức khỏe mạn tính như tiểu đường và huyết áp cao góp phần thúc đẩy đục thủy tinh thể. Người bệnh nên kiểm soát lượng đường trong máu, huyết áp cao để hạn chế tổn thương ở mắt.

Ăn uống lành mạnh, ưu tiên thực phẩm từ thực vật

Duy trì chế độ ăn uống cân bằng, đa dạng như nhiều trái cây, rau củ để bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho mắt. Một số thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có khả năng hỗ trợ thị lực, phòng ngừa đục thủy tinh thể tiến triển.

Bỏ thuốc lá, hạn chế uống rượu bia

Hút thuốc lá gây ra các vấn đề về tim mạch bao gồm các vấn đề về mạch máu ở mắt. Uống nhiều rượu bia làm tăng nguy cơ đục thủy tinh thể. Hạn chế rượu bia, tìm các biện pháp cai thuốc lá có thể bảo vệ mắt và sức khỏe tổng thể.

Bảo vệ mắt khỏi chấn thương

Chấn thương mắt là yếu tố nguy cơ khác gây đục thủy tinh thể. Đeo kính bảo hộ phù hợp khi chơi thể thao và các hoạt động mạnh khác để phòng tránh chấn thương và giảm nguy cơ mắc bệnh. Mỗi người có thể bảo vệ mắt bằng cách mang mũ bảo hiểm khi chơi thể thao đối kháng, đeo kính bảo hộ khi tiếp xúc với hóa chất hoặc dùng dụng cụ điện, thiết bị công nghiệp, búa...

Bảo Bảo( Theo Healthline)