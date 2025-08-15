5 thực phẩm giàu chất chống oxy hóa tốt cho mắt

Lutein là chất chống oxy hóa carotenoid - hợp chất tạo nên màu sắc của thực vật - chủ yếu được tìm thấy trong trái cây và rau củ màu vàng, xanh lá cây. Đây là chất dinh dưỡng rất tốt cho mắt, có thể ngăn ngừa mất thị lực do tuổi tác và đục thủy tinh thể theo thời gian. Dưới đây là những thực phẩm giàu lutein.
Cải xoăn: Loại rau màu xanh đậm này chứa hàm lượng dưỡng chất cao, bao gồm cả lutein. Một cốc cải xoăn sống chứa khoảng 11 mg lutein. Thêm cải xoăn vào món canh, xào, salad và súp để tận dụng lợi ích dinh dưỡng của nó.
Rau bina: Đây là nguồn cung cấp đa dạng vitamin và khoáng chất thiết yếu như sắt, vitamin K, magiê. Rau bina cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa như lutein, với 8 mg trong một cốc. Rau bina có thể chế biến bằng cách luộc, xào, nấu canh và thêm vào salad.
Trứng: Lượng lutein có thể khác nhau tùy từng loại trứng nhưng trung bình một lòng đỏ chứa khoảng 0,1 mg lutein. Chúng còn giàu chất béo lành mạnh, thúc đẩy cơ thể hấp thụ lutein tốt hơn. Trứng hấp, bác, chiên đều dễ ăn, giàu dinh dưỡng tốt cho mắt.
Rau diếp: Tuy có màu xanh nhạt nhưng rau diếp vẫn chứa rất nhiều lutein. Hai cốc rau diếp thái nhỏ bổ sung gần 4 mg lutein. Để tăng thêm lượng lutein, hãy kết hợp rau diếp và một nắm đậu xanh hoặc bông cải xanh.
Hạt dẻ cười: Nhiều loại hạt chứa lutein, trong đó hạt dẻ cười đứng đầu với 1,4 mg trong mỗi khẩu phần khoảng 28 g. Hạt dẻ ít chất béo hơn các loại hạt khác nhưng chúng vẫn chứa nhiều calo trong mỗi khẩu phần. Hãy đảm bảo kiểm soát khẩu phần ăn để tránh tăng cân không mong muốn.
Bảo Bảo (Theo WebMD)
Ảnh: Bảo Bảo, AI