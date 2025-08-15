5 thực phẩm giàu chất chống oxy hóa tốt cho mắt

Lutein là chất chống oxy hóa carotenoid - hợp chất tạo nên màu sắc của thực vật - chủ yếu được tìm thấy trong trái cây và rau củ màu vàng, xanh lá cây. Đây là chất dinh dưỡng rất tốt cho mắt, có thể ngăn ngừa mất thị lực do tuổi tác và đục thủy tinh thể theo thời gian. Dưới đây là những thực phẩm giàu lutein.

Cải xoăn: Loại rau màu xanh đậm này chứa hàm lượng dưỡng chất cao, bao gồm cả lutein. Một cốc cải xoăn sống chứa khoảng 11 mg lutein. Thêm cải xoăn vào món canh, xào, salad và súp để tận dụng lợi ích dinh dưỡng của nó.