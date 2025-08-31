Phì đại tuyến tiền liệt ở tuổi trung niên nguy hiểm không?

Tôi 52 tuổi, gần đây hay tiểu đêm, tiểu khó, dòng tiểu yếu, bác sĩ chẩn đoán phì đại tuyến tiền liệt. Đây là bệnh gì và có đáng lo ngại? (Lê Hải, 52 tuổi)

Phì đại tuyến tiền liệt là tình trạng tăng sinh lành tính của tuyến tiền liệt, khiến cơ quan này to ra và chèn ép vào đoạn niệu đạo cổ ở bàng quang. Bệnh thường gặp ở nam giới từ 50 tuổi trở lên. Tuy không trực tiếp đe dọa tính mạng nhưng nếu kéo dài mà không điều trị, bệnh có thể gây nhiều biến chứng nghiêm trọng.

Ở giai đoạn đầu, người bệnh thường có triệu chứng tiểu khó, tiểu nhiều lần hơn bình thường, tiểu không hết, tiểu về đêm, són tiểu hoặc dòng tiểu ngắt quãng. Những dấu hiệu này có thể ở các mức độ khác nhau nhưng thường có xu hướng nặng dần, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và sức khỏe toàn thân.

Khi bệnh tiến triển, phì đại tuyến tiền liệt có thể gây ra nhiều hệ lụy. Người bệnh dễ bị bí tiểu cấp tính, buộc phải đặt ống thông bàng quang hoặc can thiệp phẫu thuật để giải quyết tắc nghẽn. Nước tiểu ứ đọng lâu ngày còn làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu, khiến cho quá trình tăng sinh, phì đại, xơ hóa tuyến tiền liệt ngày càng nhanh hơn. Một số trường hợp có thể hình thành sỏi bàng quang, gây đau, tiểu máu và cản trở dòng chảy nước tiểu. Về lâu dài, bàng quang bị căng giãn, suy yếu, mất khả năng co bóp hiệu quả, dẫn đến tiểu không hết. Áp lực do ứ nước tiểu có thể tác động trực tiếp đến thận, làm suy giảm chức năng và gây suy thận.

Điều trị phì đại tuyến tiền liệt phụ thuộc vào mức độ bệnh. Ở giai đoạn nhẹ, bác sĩ thường khuyến nghị thay đổi lối sống như tập thể dục đều đặn, hạn chế cà phê, kiêng rượu bia và theo dõi định kỳ. Người bệnh nặng hơn có thể cần dùng thuốc để giảm kích thước tuyến hoặc giãn cơ trơn cổ bàng quang. Nếu không đáp ứng thuốc, bạn cần đến bệnh viện khám và có thể được chỉ định can thiệp bằng các phương pháp nút mạch khối u, mổ nội soi bóc u bằng laser holmium hoặc nội soi cắt u tuyến tiền liệt qua niệu đạo.

