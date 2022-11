5 việc nên làm mỗi ngày giúp trái tim khỏe mạnh

Ngủ 6-8 tiếng mỗi đêm giúp giảm nguy cơ đột quỵ hoặc đau tim hai lần so với ngủ dưới 6 tiếng.

Những người từng bị đau tim và đột quỵ thường được yêu cầu thay đổi thói quen. Tập thể dục, duy trì một chế độ ăn uống tốt có thể giữ cho trái tim khỏe mạnh. Dưới đây là 5 điều quan trọng mỗi người cần làm hàng ngày để giúp tim hoạt động hiệu quả.

Ăn chất béo lành mạnh

Cơ thể cần cả chất béo bão hòa và không bão hòa. Nên tránh chất béo chuyển hóa bởi chúng có thể làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tim hoặc đột quỵ vì nó làm tắc nghẽn động mạch bằng cách tăng mức cholesterol xấu (LDL), giảm mức cholesterol tốt (HDL). Loại bỏ chúng khỏi chế độ ăn uống sẽ giúp cải thiện lưu lượng máu đi khắp cơ thể.

Chất béo chuyển hóa được sản xuất công nghiệp thường sử dụng trong các món nướng đóng gói, đồ ăn nhẹ, đồ ăn nhanh chiên rán để tăng thêm hương vị.

Vệ sinh răng miệng tốt

Sức khỏe răng miệng là một phần quan trọng với sức khỏe tổng thể, bao gồm cả tim. Bởi lẽ những người mắc bệnh nha chu (nướu) thường có cùng yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng vi khuẩn trong miệng liên quan đến sự phát triển của bệnh nướu răng có thể di chuyển vào máu, gây ra sự gia tăng protein phản ứng C, một dấu hiệu cho tình trạng viêm trong mạch máu. Những thay đổi này có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Chỉ nha khoa làm sạch răng hiệu quả, giúp loại bỏ mảng bám, hạn chế sự vôi hóa trên răng và phòng tránh nhiều vấn đề răng miệng thường gặp.

Bệnh nướu răng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Ảnh: Freepik

Ngủ đủ giấc

Giấc ngủ là một phần thiết yếu để giữ cho trái tim khỏe mạnh. Một nghiên cứu xem xét 3.000 người lớn trên 45 tuổi cho thấy những người ngủ ít hơn 6 tiếng mỗi đêm có nguy cơ bị đột quỵ hoặc đau tim cao gấp đôi so với những người ngủ 6-8 tiếng mỗi đêm. Các nhà nghiên cứu tin rằng ngủ quá ít gây ra sự nhiều tình trạng sức khỏe tiềm ẩn, bao gồm rối loạn huyết áp, chứng viêm.

Tăng vận động

Trong những năm gần đây, nhiều nghiên cứu gợi ý rằng việc ngồi một chỗ trong thời gian dài có hại cho sức khỏe dù bạn có tập thể dục. Khi xem xét kết quả tổng hợp từ gần 800.000 người, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng ở những người ngồi nhiều nhất, các biến cố tim mạch có liên quan tăng 147%. Ngoài ra, ngồi trong thời gian dài làm tăng nguy cơ huyết khối tĩnh mạch sâu (cục máu đông).

Tránh khói thuốc thụ động

Các nghiên cứu cho thấy nguy cơ phát triển bệnh tim cao hơn khoảng 25-30 % đối với những người tiếp xúc với khói thuốc thụ động tại nhà hoặc nơi làm việc. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, việc tiếp xúc với khói thuốc lá góp phần gây ra khoảng 34.000 ca tử vong sớm do bệnh tim, 7.300 ca tử vong do ung thư phổi mỗi năm. Những người không hút thuốc bị huyết áp cao hoặc cholesterol trong máu cao có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn khi họ tiếp xúc với khói thuốc thụ động. Điều này là do hóa chất trong khói thuốc lá thúc đẩy sự tích tụ mảng bám trong động mạch.

Rửa tay thường xuyên

Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước trong ngày là một cách bảo vệ trái tim và sức khỏe. Cúm, viêm phổi và các bệnh nhiễm trùng khác có thể tăng nguy mắc bệnh tim.

Lê Nguyễn (Theo Cleveland Clinic)