'10 tỷ đồng gửi tiết kiệm ngân hàng tốt hơn mua chung cư'

'Gửi tiết kiệm ngân hàng ít nhất còn có lãi, chứ dồn toàn bộ vào bất động sản mà giá không tăng thì khác nào để tiền chết?'.

"Tôi không hiểu vì sao, với mức giá 70-150 triệu đồng mỗi m2 cho một căn hộ chung cư, mà nhiều người vẫn cho rằng đó là giá tốt và nên mua ngay lúc này? Nhìn lại các giai đoạn trước, giá bất động sản không tăng sốc như hiện nay, trong khi lãi suất vay mua nhà cũng không hề thấp hơn đáng kể. Thị trường nhà ở từng có những chu kỳ rõ ràng, nhưng chưa bao giờ tạo cảm giác 'phi lý' như giai đoạn hiện tại.

Cá nhân tôi, ở thời điểm này, sẽ không khuyên bất kỳ ai bỏ tiền vào bất động sản. Lý do khá rõ ràng: Thứ nhất, giá nhà đang ở mức rất cao, thậm chí vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người có nhu cầu thực. Thứ hai, nguồn cung đang có dấu hiệu tăng trở lại và có thể sẽ dồi dào hơn trong thời gian tới. Khi nguồn cung tăng trong bối cảnh sức mua yếu, áp lực điều chỉnh giá là điều khó tránh.

Thứ ba, bối cảnh kinh tế tài chính thế giới vẫn còn nhiều bất ổn, dòng tín dụng vào bất động sản bị kiểm soát chặt chẽ hơn. Thứ tư, lãi suất vay mua nhà đang có xu hướng tăng lên, khiến chi phí sở hữu bất động sản trở nên đắt đỏ hơn bao giờ hết.

Nhưng điều tôi quan tâm nhất là kịch bản giá bất động sản đi ngang trong vài năm tới. Không cần nói đến việc giảm sâu, chỉ cần giá nhà đứng yên cũng đủ để thấy rủi ro. Nếu bạn có 10 tỷ đồng, gửi ngân hàng hoặc phân bổ vào các kênh đầu tư khác, thì sau vài năm, tiền lãi đã là một khoản đáng kể. Trong khi đó, nếu dồn toàn bộ vào một bất động sản mà giá không tăng, thì về bản chất, bạn đang để tiền "chết". Chưa kể yếu tố lạm phát khiến giá trị thực của đồng tiền bị bào mòn theo thời gian.

Tôi từng mua một căn hộ vào năm 2017 với giá 1,8 tỷ đồng và cho thuê khoảng 8-9 triệu mỗi tháng. Hiện tại, căn hộ đó được định giá khoảng 7-8 tỷ đồng. Nghe thì có vẻ là một khoản đầu tư thành công, nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy. Giá trị tăng mạnh chủ yếu diễn ra từ sau năm 2020, còn trước đó chỉ nhích nhẹ. Nghĩa là trong suốt vài năm đầu, tài sản gần như không sinh lời đáng kể.

Điều đáng nói là bối cảnh hiện tại khác xa thời điểm đó. Khi nguồn cung tăng, lãi suất cao và giá đã ở mức quá cao, số người có đủ khả năng mua thực sự sẽ rất ít. Thị trường vì thế khó có thể sôi động, và khi thanh khoản giảm, việc điều chỉnh giá là điều sớm muộn.

Vì vậy, ngay cả khi có tiền và có nhu cầu, tôi vẫn chọn đứng ngoài. Tôi thà gửi ngân hàng, chờ thêm một đến hai năm, theo dõi diễn biến thị trường, hơn là vội vàng xuống tiền trong một giai đoạn đầy rủi ro. Với tôi, lúc này, bỏ tiền vào bất động sản chẳng khác nào mua một tấm vé xổ số mà kết quả thì không ai dám chắc".

Đó là quan điểm của độc giả Hùng Lê Văn sau bài viết "Được mất khi trì hoãn mua nhà vì lãi suất vay 15%". Trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm liên tục tăng cao, trong khi lãi suất vay mua nhà tăng "nóng", lên tới 13-15% mỗi năm và giá chung cư neo cao, nhiều người bắt đầu đứng trước một lựa chọn không hề dễ dàng: nên giữ tiền trong ngân hàng để hưởng lãi ổn định, hay rót vốn vào bất động sản với kỳ vọng tăng giá trong tương lai?

Theo thống kê của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), trong một năm qua, tỷ trọng căn hộ giá trên 100 triệu đồng mỗi m2 đã tăng gần 10 lần, cho thấy nguồn cung nhà ở đang dịch chuyển mạnh sang phân khúc cao cấp. Tại hai đô thị lớn là Hà Nội và TP HCM, khoảng 85% nguồn cung căn hộ mới có giá trên 80 triệu đồng mỗi m2.

Trong khi đó, với quan điểm trái ngược, bạn đọc Phuonganh lại ủng hộ phương án đầu tư bất động sản: "Về dài hạn, bất động sản vẫn là kênh tích sản bền vững, đặc biệt ở các phân khúc phục vụ nhu cầu ở thực như chung cư, nhà phố, liền kề khi nhu cầu luôn lớn thì rất khó có chuyện giảm sâu kéo dài.

Lãi suất tăng đúng là gây áp lực tâm lý trong ngắn hạn, nhưng nhìn rộng ra thì đây chỉ là nhịp điều chỉnh bình thường của thị trường tài chính. Thực tế, những dự án của chủ đầu tư uy tín, pháp lý rõ ràng vẫn giao dịch tốt, giá gần như không giảm. Chuyện 'cắt lỗ' nếu có chủ yếu nằm ở thị trường thứ cấp, nhất là nhóm đã lãi trước đó hoặc dùng đòn bẩy cao. Còn người mua ở thực hoặc đầu tư dài hạn thì ít bị ảnh hưởng.

Tôi thấy nhiều người cứ chờ lãi suất giảm mới mua nhưng thực tế rất khó đoán đáy. Nếu đã tìm được căn phù hợp nhu cầu và tài chính ổn thì nên quyết sớm, vì giá nhà và cơ hội không đứng yên. Lãi suất có thể biến động theo chu kỳ, nhưng mình hoàn toàn có thể chọn gói vay phù hợp. Thêm nữa, nhiều chủ đầu tư lớn đang đưa ra chính sách hỗ trợ lãi suất khá dài, giúp giảm rủi ro đáng kể cho người mua. Nên nếu chọn được sản phẩm phù hợp thì tôi nghĩ vẫn nên cân nhắc vay mua nhà ngay".

Thành Lê tổng hợp