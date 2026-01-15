5 tư thế yoga tốt cho mắt

Bài tập đảo mắt (Tư thế chakra)

Đảo mắt là một bài tập thường được sử dụng trong yoga và các phương pháp thư giãn, giúp cơ mắt vận động linh hoạt, giảm mỏi mắt và hỗ trợ khả năng tập trung.

Thực hiện:

- Ngồi thoải mái, giữ đầu cố định.

- Từ từ đảo mắt theo chiều kim đồng hồ 5 lần, sau đó chuyển sang đảo ngược chiều kim đồng hồ.

- Cố gắng tập trung vào từng hướng khi đảo mắt để cho mỗi cơ quanh mắt được luyện tập.