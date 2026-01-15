5 tư thế yoga tốt cho mắt

Bài tập đảo mắt (Tư thế chakra)
Đảo mắt là một bài tập thường được sử dụng trong yoga và các phương pháp thư giãn, giúp cơ mắt vận động linh hoạt, giảm mỏi mắt và hỗ trợ khả năng tập trung.
Thực hiện:
- Ngồi thoải mái, giữ đầu cố định.
- Từ từ đảo mắt theo chiều kim đồng hồ 5 lần, sau đó chuyển sang đảo ngược chiều kim đồng hồ.
- Cố gắng tập trung vào từng hướng khi đảo mắt để cho mỗi cơ quanh mắt được luyện tập.
Bài tập đảo mắt (Tư thế chakra)
Đảo mắt là một bài tập thường được sử dụng trong yoga và các phương pháp thư giãn, giúp cơ mắt vận động linh hoạt, giảm mỏi mắt và hỗ trợ khả năng tập trung.
Thực hiện:
- Ngồi thoải mái, giữ đầu cố định.
- Từ từ đảo mắt theo chiều kim đồng hồ 5 lần, sau đó chuyển sang đảo ngược chiều kim đồng hồ.
- Cố gắng tập trung vào từng hướng khi đảo mắt để cho mỗi cơ quanh mắt được luyện tập.
Tư thế xoa lòng bàn tay (Trataka)
Tư thế xoa lòng bàn tay gọi là Trataka trong yoga, có tác dụng thư giãn mắt và giảm căng thẳng quanh các cơ mắt.
Thực hiện:
- Ngồi thoải mái và xoa hai lòng bàn tay vào nhau để tạo hơi ấm.
- Nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đặt hai lòng bàn tay đã được làm ấm lên mí mắt đang nhắm mà không ấn mạnh.
- Hít thở sâu, thư giãn, tập trung vào hơi ấm.
Tư thế xoa lòng bàn tay (Trataka)
Tư thế xoa lòng bàn tay gọi là Trataka trong yoga, có tác dụng thư giãn mắt và giảm căng thẳng quanh các cơ mắt.
Thực hiện:
- Ngồi thoải mái và xoa hai lòng bàn tay vào nhau để tạo hơi ấm.
- Nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đặt hai lòng bàn tay đã được làm ấm lên mí mắt đang nhắm mà không ấn mạnh.
- Hít thở sâu, thư giãn, tập trung vào hơi ấm.
Bài tập nhìn lên - xuống (Urdhva drishti)
Bài tập này tăng cường sức mạnh và độ linh hoạt của cơ mắt. Nó còn góp phần giảm mỏi mắt nhờ cải thiện lưu lượng máu đến vùng mắt.
Thực hiện:
- Ngồi ở tư thế thoải mái với mắt mở.
- Từ từ nhìn lên trên hết mức có thể, giữ nguyên tư thế, sau đó từ từ nhìn xuống.
- Lặp lại động tác này 5 lần mỗi chiều, tập trung vào hít thở sâu với mỗi lần chuyển đổi.
Bài tập nhìn lên - xuống (Urdhva drishti)
Bài tập này tăng cường sức mạnh và độ linh hoạt của cơ mắt. Nó còn góp phần giảm mỏi mắt nhờ cải thiện lưu lượng máu đến vùng mắt.
Thực hiện:
- Ngồi ở tư thế thoải mái với mắt mở.
- Từ từ nhìn lên trên hết mức có thể, giữ nguyên tư thế, sau đó từ từ nhìn xuống.
- Lặp lại động tác này 5 lần mỗi chiều, tập trung vào hít thở sâu với mỗi lần chuyển đổi.
Hơi thở con ong (Bhramari pranayama)
Bhramari hay thở ong, là một bài tập thở có tác động tích cực đến sức khỏe mắt bằng cách giảm căng thẳng quanh mắt.
Thực hiện:
- Ngồi thoải mái và nhắm mắt lại.
- Dùng ngón tay cái bịt nhẹ lỗ tai, ngón trỏ đặt lên lông mày, các ngón còn lại che mắt hoặc để tự nhiên.
- Hít một hơi thật sâu và khi thở ra nhẹ nhàng ấn vào tai, tạo âm thanh vo ve lớn và liên tục giống tiếng ong kêu.
- Cảm nhận sự rung động quanh vùng mắt và trán.
Hơi thở con ong (Bhramari pranayama)
Bhramari hay thở ong, là một bài tập thở có tác động tích cực đến sức khỏe mắt bằng cách giảm căng thẳng quanh mắt.
Thực hiện:
- Ngồi thoải mái và nhắm mắt lại.
- Dùng ngón tay cái bịt nhẹ lỗ tai, ngón trỏ đặt lên lông mày, các ngón còn lại che mắt hoặc để tự nhiên.
- Hít một hơi thật sâu và khi thở ra nhẹ nhàng ấn vào tai, tạo âm thanh vo ve lớn và liên tục giống tiếng ong kêu.
- Cảm nhận sự rung động quanh vùng mắt và trán.
Tư thế cây nến (Sarvangasana)
Lợi ích của tư thế này tăng lưu lượng máu đến phần trên cơ thể, bao gồm cả đầu và mắt. Lưu thông máu tốt hơn đến mắt có thể hỗ trợ sức khỏe thị lực bằng cách cung cấp các chất dinh dưỡng và oxy cần thiết.
Thực hiện:
- Nằm ngửa và nâng chân lên hướng trần nhà.
- Từ từ nâng hông lên, dùng tay đỡ, ấn khuỷu tay xuống sàn, siết cơ, đưa chân thẳng lên trần nhà.
- Giữ thân trên thẳng hàng, trọng lượng dồn vào vai và cánh tay, không phải đầu và cổ.
- Giữ tư thế này trong vài nhịp thở, tập trung vào hít thở sâu.
Tư thế cây nến (Sarvangasana)
Lợi ích của tư thế này tăng lưu lượng máu đến phần trên cơ thể, bao gồm cả đầu và mắt. Lưu thông máu tốt hơn đến mắt có thể hỗ trợ sức khỏe thị lực bằng cách cung cấp các chất dinh dưỡng và oxy cần thiết.
Thực hiện:
- Nằm ngửa và nâng chân lên hướng trần nhà.
- Từ từ nâng hông lên, dùng tay đỡ, ấn khuỷu tay xuống sàn, siết cơ, đưa chân thẳng lên trần nhà.
- Giữ thân trên thẳng hàng, trọng lượng dồn vào vai và cánh tay, không phải đầu và cổ.
- Giữ tư thế này trong vài nhịp thở, tập trung vào hít thở sâu.
Bảo Bảo (Theo Times of India)
Ảnh: AI