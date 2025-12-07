5 tư thế yoga giúp giảm sưng, bọng mắt

Tư thế ngồi gập người về phía trước với tác dụng làm dịu và thư giãn hệ thần kinh. Nó cũng giúp cải thiện lưu thông máu đến mặt và mắt, giảm sưng bọng mắt.
Cách thực hiện:
- Ngồi trên thảm, hai chân duỗi thẳng ra trước mặt. Chân trái gấp vào trong sao cho bàn chân chạm má đùi trong chân phải.
- Hít vào từ từ trong khi giơ hai tay lên cao.
- Thở ra từ từ và cúi người về phía trước từ hông, hai tay chạm vào bàn chân.
- Giữ tư thế trong 5-10 nhịp thở sâu và chậm.
Tư thế ngồi gập người về phía trước với tác dụng làm dịu và thư giãn hệ thần kinh. Nó cũng giúp cải thiện lưu thông máu đến mặt và mắt, giảm sưng bọng mắt.
Cách thực hiện:
- Ngồi trên thảm, hai chân duỗi thẳng ra trước mặt. Chân trái gấp vào trong sao cho bàn chân chạm má đùi trong chân phải.
- Hít vào từ từ trong khi giơ hai tay lên cao.
- Thở ra từ từ và cúi người về phía trước từ hông, hai tay chạm vào bàn chân.
- Giữ tư thế trong 5-10 nhịp thở sâu và chậm.
Tư thế chó úp mặt mang lại hiệu quả giảm căng thẳng. Bởi căng thẳng kéo dài có thể gây tăng cân, quầng thâm, bọng mắt, mụn trứng cá, nám da và da không đều màu.
Cách thực hiện:
Để bắt đầu tư thế chó úp mặt, hãy bắt đầu bằng tư thế chống tay và đầu gối xuống sàn. Ấn các ngón chân xuống sàn, nâng hông lên và duỗi thẳng đầu gối. Duỗi thẳng tay, mắt nhìn vào rốn, giữ đầu giữa hai cánh tay. Giữ tư thế này trong 5-10 nhịp thở, tập trung hít vào và thở ra sâu.
Tư thế chó úp mặt mang lại hiệu quả giảm căng thẳng. Bởi căng thẳng kéo dài có thể gây tăng cân, quầng thâm, bọng mắt, mụn trứng cá, nám da và da không đều màu.
Cách thực hiện:
Để bắt đầu tư thế chó úp mặt, hãy bắt đầu bằng tư thế chống tay và đầu gối xuống sàn. Ấn các ngón chân xuống sàn, nâng hông lên và duỗi thẳng đầu gối. Duỗi thẳng tay, mắt nhìn vào rốn, giữ đầu giữa hai cánh tay. Giữ tư thế này trong 5-10 nhịp thở, tập trung hít vào và thở ra sâu.
Tư thế em bé giúp thư giãn, làm dịu cơ bắp, ngon giấc gián tiếp giảm bọng mắt, quầng thâm mắt do thiếu ngủ.
Cách thực hiện:
Quỳ gối trên sàn đặt mông trên gót chân. Duỗi thẳng tay về phía trước, trán chạm đất. Giữ tư thế này trong 5-10 nhịp thở sâu.
Tư thế em bé giúp thư giãn, làm dịu cơ bắp, ngon giấc gián tiếp giảm bọng mắt, quầng thâm mắt do thiếu ngủ.
Cách thực hiện:
Quỳ gối trên sàn đặt mông trên gót chân. Duỗi thẳng tay về phía trước, trán chạm đất. Giữ tư thế này trong 5-10 nhịp thở sâu.
Tư thế con cá đẩy lùi căng thẳng và lo lắng cũng như cải thiện sức khỏe tim mạch.
Cách thực hiện:
Nằm ngửa trên thảm, từ từ nâng ngực lên và ngửa đầu xuống thảm. Đặt lưng dưới ép xuống đất. Giữ tư thế trong 5-7 nhịp thở, tập trung vào hơi thở sâu bằng ngực.
Tư thế con cá đẩy lùi căng thẳng và lo lắng cũng như cải thiện sức khỏe tim mạch.
Cách thực hiện:
Nằm ngửa trên thảm, từ từ nâng ngực lên và ngửa đầu xuống thảm. Đặt lưng dưới ép xuống đất. Giữ tư thế trong 5-7 nhịp thở, tập trung vào hơi thở sâu bằng ngực.
Tư thế chân gác tường hỗ trợ dẫn lưu dịch từ mặt và mắt đồng thời giảm tình trạng viêm. Nhờ đó, người tập giảm được tác động của các nguyên nhân gây sưng mắt và quầng thâm.
Cách thực hiện:
Nằm ngửa trên thảm hoặc sàn, hai chân duỗi thẳng lên tường. Đặt hai tay thả lỏng hai bên hoặc lên bụng. Giữ tư thế này trong 5-10 phút, hít thở sâu và chậm.
Tư thế chân gác tường hỗ trợ dẫn lưu dịch từ mặt và mắt đồng thời giảm tình trạng viêm. Nhờ đó, người tập giảm được tác động của các nguyên nhân gây sưng mắt và quầng thâm.
Cách thực hiện:
Nằm ngửa trên thảm hoặc sàn, hai chân duỗi thẳng lên tường. Đặt hai tay thả lỏng hai bên hoặc lên bụng. Giữ tư thế này trong 5-10 phút, hít thở sâu và chậm.
Bảo Bảo (Theo Health Shots)
Ảnh: AI