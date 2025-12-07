5 tư thế yoga giúp giảm sưng, bọng mắt

Tư thế ngồi gập người về phía trước với tác dụng làm dịu và thư giãn hệ thần kinh. Nó cũng giúp cải thiện lưu thông máu đến mặt và mắt, giảm sưng bọng mắt.

Cách thực hiện:

- Ngồi trên thảm, hai chân duỗi thẳng ra trước mặt. Chân trái gấp vào trong sao cho bàn chân chạm má đùi trong chân phải.

- Hít vào từ từ trong khi giơ hai tay lên cao.

- Thở ra từ từ và cúi người về phía trước từ hông, hai tay chạm vào bàn chân.

- Giữ tư thế trong 5-10 nhịp thở sâu và chậm.