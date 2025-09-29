5 tư thế yoga tăng lưu thông máu

Tư thế góc nằm ngửa (Supta Baddha Konasana) giúp mở hông và thúc đẩy sự thư giãn, có thể làm giảm mức độ căng thẳng.
Cách thực hiện:Nằm ngửa và khép hai lòng bàn chân lại với nhau, để đầu gối hướng sang hai bên. Đặt tay lên bụng hoặc dang rộng sang hai bên. Hít thở sâu và giữ trong 5-10 phút.
Chó úp mặt (Adho Mukha Svanasana) có thể kéo giãn toàn bộ cơ thể đồng thời thúc đẩy lưu thông máu, kiểm soát cholesterol.
Cách thực hiện:Bắt đầu bằng tư thế chống tay và đầu gối. Co các ngón chân lại và nâng hông lên về phía trần nhà. Cơ thể tạo thành hình chữ V ngược. Giữ cột sống thẳng và ấn gót chân xuống sàn. Giữ nguyên trong 30 giây, hít thở sâu.
Tư thế rắn hổ mang (Bhujangasana) có tác dụng mở ngực và thúc đẩy chức năng tim mạch, kiểm soát mỡ máu.
Cách thực hiện:Nằm sấp trên thảm, hai tay đặt dưới vai. Dùng tay ấn vào và nâng ngực lên khỏi mặt đất trong khi vẫn giữ xương chậu ở vị trí thấp. Giữ khuỷu tay hơi cong và vai thả lỏng. Hít thở sâu trong 15-30 giây, sau đó thở ra.
Tư thế cây cầu (Setu Bandhasana) giúp tăng cường sức mạnh cho lưng, cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ giữ mức cholesterol cân bằng.
Cách thực hiện:Nằm ngửa, đầu gối cong và bàn chân đặt phẳng trên sàn, rộng bằng hông. Nhấn chân xuống đất và nâng hông lên cao. Đặt hai tay dưới lưng để hỗ trợ nếu cảm thấy thoải mái. Giữ nguyên tư thế trong 30 giây trong khi hít thở sâu.
Tư thế em bé (Balasana) có thể giảm căng thẳng và lo âu, những yếu tố góp phần làm tăng cholesterol.
Cách thực hiện:Quỳ trên thảm và ngồi xuống bằng gót chân. Cúi người về phía trước, duỗi thẳng hai tay ra trước mặt hoặc để dọc theo cơ thể. Thư giãn trán trên thảm. Giữ nguyên tư thế trong ít nhất một phút, tập trung vào hơi thở.
Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)
Ảnh: AI