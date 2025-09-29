5 tư thế yoga tăng lưu thông máu

Tư thế em bé (Balasana) có thể giảm căng thẳng và lo âu, những yếu tố góp phần làm tăng cholesterol.

Cách thực hiện:

Quỳ trên thảm và ngồi xuống bằng gót chân. Cúi người về phía trước, duỗi thẳng hai tay ra trước mặt hoặc để dọc theo cơ thể. Thư giãn trán trên thảm. Giữ nguyên tư thế trong ít nhất một phút, tập trung vào hơi thở.