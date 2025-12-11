5 triệu chứng nhồi máu cơ tim thầm lặng

Mệt mỏi không rõ nguyên nhân, hụt hơi, buồn nôn, chóng mặt là những biểu hiện cơn nhồi máu cơ tim thầm lặng.

Nhồi máu cơ tim thầm lặng xảy ra khi một người trải qua cơn đau tim mà không có triệu chứng đau ngực điển hình hoặc dấu hiệu rõ ràng đi kèm. Biểu hiện bệnh thường nhẹ, diễn ra ngắn, dễ nhầm lẫn với nhiều vấn đề sức khỏe thông thường như khó tiêu, mệt mỏi. Tuy nhiên, giống như cơn nhồi máu cơ tim thông thường, cơ tim bị tổn thương vĩnh viễn do nhồi máu cơ tim thầm lặng. Phát hiện sớm dấu hiệu bệnh góp phần tăng hiệu quả điều trị, tránh biến chứng không đáng có.

Cảm giác tức ngực nhẹ

Triệu chứng của cơn đau tim thầm lặng là cảm giác tức ngực nhẹ, khác với cơn đau dữ dội trong cơn nhồi máu cơ tim thông thường. Người bệnh sẽ cảm thấy khó chịu bắt đầu ở ngực trước, sau đó lan xuống vùng cổ hàm, khiến cơ thể không nhận ra mức độ nghiêm trọng của cơn đau.

Mệt mỏi không rõ nguyên nhân

Người bị mệt mỏi không rõ nguyên nhân trong nhiều ngày nên đến bác sĩ khám. Tình trạng này có thể xảy ra do tim yếu, nhận được ít máu hơn trong khi phải hoạt động vất vả để phân phối máu khắp cơ thể. Người bệnh cần nhiều năng lượng hơn để thực hiện các công việc thường ngày vì tình trạng này.

Hụt hơi

Nhồi máu cơ tim thầm lặng gây khó thở, khiến việc thực hiện những hoạt động trước đây vốn dễ dàng trở nên khó khăn. Sự kết hợp giữa đau ngực và khó thở xảy ra trong một cơn nhồi máu cơ tim thầm lặng. Tim trở nên kém hiệu quả trong việc cung cấp máu giàu oxy cho cơ thể, gây khó thở ngay cả khi nghỉ ngơi, đi bộ quãng ngắn.

Đau nhức ở nhiều vùng trên cơ thể

Các triệu chứng của nhồi máu cơ tim thầm lặng thường gây đau nhức ở nhiều vùng cơ thể khác nhau gồm hàm, cổ, lưng, vai, cánh tay, vùng bụng trên. Cảm giác khó chịu giống một cơn đau nhẹ hoặc áp lực, tương tự căng cơ hoặc cảm giác bị kéo. Nhiều người nghĩ đây là biểu hiện của căng cơ, khó tiêu, vấn đề răng miệng. Trong nhiều trường hợp, cơn đau đến rồi đi, chỉ kéo dài vài phút. Một số người đổ mồ hôi lạnh, chóng mặt hoặc khó thở mà không nhận ra đây là dấu hiệu cảnh báo vấn đề về tim mạch.

Buồn nôn, chóng mặt

Một số bệnh nhân bị đau tim trải qua triệu chứng buồn nôn, chóng mặt, đổ mồ hôi trong cơn đau. Cơ thể phản ứng với những vấn đề về bơm máu của tim bằng cách tạo ra những triệu chứng này, dễ nhầm với cảm cúm.

Để bảo vệ tim, mỗi người cần kết hợp lối sống lành mạnh như ăn uống cân bằng, nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, tập thể dục đều đặn (ít nhất 150 phút mỗi tuần), bỏ thuốc lá, ngủ đủ giấc (7-8 tiếng mỗi đêm).

Lê Nguyễn (Theo Times of India)