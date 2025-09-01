5 trái cây tốt cho mắt nên ăn thường xuyên

Cam giàu vitamin C giúp duy trì sức khỏe mạch máu trong mắt, giảm nguy cơ đục thủy tinh thể. Cam cũng là nguồn cung cấp beta-carotene dồi dào hỗ trợ sức khỏe tổng thể của mắt.
Cam giàu vitamin C giúp duy trì sức khỏe mạch máu trong mắt, giảm nguy cơ đục thủy tinh thể. Cam cũng là nguồn cung cấp beta-carotene dồi dào hỗ trợ sức khỏe tổng thể của mắt.
Việt quất giàu chất chống oxy hóa đặc biệt là anthocyanin, có thể phòng thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và đục thủy tinh thể. Chúng cũng góp phần cải thiện thị lực vào ban đêm, giảm mỏi mắt.
Việt quất giàu chất chống oxy hóa đặc biệt là anthocyanin, có thể phòng thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và đục thủy tinh thể. Chúng cũng góp phần cải thiện thị lực vào ban đêm, giảm mỏi mắt.
Kiwi có cả vitamin C, E, đều là những vitamin hoạt động như chất chống oxy hóa có tác dụng chống lại stress oxy hóa, góp phần ngăn ngừa các bệnh về mắt. Lutein và zeaxanthin là những chất chống oxy hóa thiết yếu để võng mạc khỏe mạnh.
Kiwi có cả vitamin C, E, đều là những vitamin hoạt động như chất chống oxy hóa có tác dụng chống lại stress oxy hóa, góp phần ngăn ngừa các bệnh về mắt. Lutein và zeaxanthin là những chất chống oxy hóa thiết yếu để võng mạc khỏe mạnh.
Đu đủ giàu vitamin A, tốt cho mắt và ngăn ngừa khô mắt. Nó cũng chứa beta-carotene bảo vệ mắt khỏi tia UV có hại. Vitamin C trong loại trái cây này cũng duy trì sức khỏe mạch máu mắt, phòng bệnh đục thủy tinh thể.
Đu đủ giàu vitamin A, tốt cho mắt và ngăn ngừa khô mắt. Nó cũng chứa beta-carotene bảo vệ mắt khỏi tia UV có hại. Vitamin C trong loại trái cây này cũng duy trì sức khỏe mạch máu mắt, phòng bệnh đục thủy tinh thể.
Lựu cung cấp nhiều chất chống oxy hóa, góp phần cải thiện lưu thông máu bao gồm cả mạch máu nhỏ trong mắt. Chúng có thể bảo vệ mắt khỏi stress oxy hóa và phòng thoái hóa điểm vàng theo tuổi tác. Ăn lựu trực tiếp hoặc uống nước ép để tăng thêm nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe.
Lựu cung cấp nhiều chất chống oxy hóa, góp phần cải thiện lưu thông máu bao gồm cả mạch máu nhỏ trong mắt. Chúng có thể bảo vệ mắt khỏi stress oxy hóa và phòng thoái hóa điểm vàng theo tuổi tác. Ăn lựu trực tiếp hoặc uống nước ép để tăng thêm nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe.
Bảo Bảo (Theo Times of India)
Ảnh: Bảo Bảo, AI