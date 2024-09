5 thức uống giúp giảm đau xương khớp

Sữa, nước ép rau quả tươi, trà xanh giàu chất chống oxy hóa, chứa một số loại vitamin và khoáng chất giúp giảm đau xương khớp.

Đau nhức xương khớp là biểu hiện của bệnh xương khớp như gout, thoái hóa khớp, viêm khớp. Các cơn đau thường âm ỉ hoặc dai dẳng, nếu không điều trị kịp thời sẽ tăng cường độ và mức độ.

Thoái hóa khớp, viêm khớp xảy ra do tuổi già, béo phì hoặc chấn thương khớp trước đó. Bác sĩ Trần Thị Trà Phương, khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, lưu ý người bệnh điều trị theo chỉ định của bác sĩ và duy trì hoạt động thể chất phù hợp. Thực đơn ăn uống hàng ngày nên có đủ các loại vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa. Người bệnh dùng thêm 5 loại thức uống dưới đây còn hỗ trợ giảm đau xương khớp.

Nước lọc và nước khoáng kiềm: Uống đủ nước mỗi ngày rất cần thiết với người bị viêm khớp. Cơ thể đủ nước giúp đào thải độc tố, giảm viêm và giữ cho các khớp được bôi trơn. Nước cũng hỗ trợ ngăn ngừa các cơn gout, bởi gout có thể làm trầm trọng thêm cơn đau do viêm khớp. Mỗi người nên uống ít nhất 8-10 cốc nước mỗi ngày.

Bên cạnh nước lọc, người bệnh có thể dùng thêm nước khoáng kiềm chứa vitamin D hỗ trợ hấp thụ canxi và khoáng hóa xương. Thiếu hụt vitamin D dễ dẫn đến đau cơ và khớp (nhất là ở lưng), giảm mật độ khoáng xương.

Kali, magiê trong nước khoáng kiềm có tác dụng truyền tín hiệu thần kinh dọc theo sợi thần kinh và co cơ, chuột rút. Yếu cơ là một trong những triệu chứng chính của thiếu kali, cùng với tình trạng tê liệt cơ trong những trường hợp nghiêm trọng. Canxi trong đồ uống này hỗ trợ duy trì xương chắc khỏe.

Người bị đau xương khớp nên uống đủ nước để duy trì các hoạt động của khớp. Ảnh: Ngọc Phạm

Sữa (hữu cơ): Sữa cung cấp protein, canxi chất lượng, duy trì sức khỏe xương. Sữa bò cũng chứa magie, rất quan trọng với chức năng cơ. Axit linoleic liên hợp (CLA) hỗ trợ hạ cholesterol trong máu. Vitamin A, vitamin B12, kẽm, thiamin, iốt và kali trong sữa có lợi cho sức khỏe tổng thể.

Nước ép rau quả tươi: Tình trạng viêm là một trong những lý do chính gây viêm khớp. Dứa, cam và rau củ như cà rốt, ớt đỏ, bí đỏ, cà chua giàu vitamin C, chất chống oxy hóa góp phần chống viêm. Uống các loại nước ép này, ưu tiên loại nguyên chất, hỗ trợ ngăn ngừa các gốc tự do gây viêm.

Ngoài nước ép, sinh tố rau củ quả chứa nhiều chất dinh dưỡng, rất tốt cho cơ và khớp. Quả bơ chứa omega-3 có tác dụng chống viêm khớp, việt quất thúc đẩy giảm viêm, chuối giàu magie... giúp giảm đau khớp.

Trà xanh: Polyphenol trong trà xanh có tác dụng chống viêm, bảo vệ sụn và xương. Viêm là quá trình thường do cơ thể khởi phát để phản ứng với chấn thương hoặc nhiễm trùng và có thể dẫn đến cứng, đau, đỏ xung quanh cơ, khớp.

Bác sĩ Trà Phương khuyên người bệnh đau khớp nên tránh hoặc hạn chế rượu bia, thức ăn nhiều đường, chất béo bão hòa, dầu mỡ, bỏ thuốc lá. Bệnh nhân nghỉ ngơi đầy đủ, vận động phù hợp, nhẹ nhàng.

Bổ sung thêm các loại tinh chất thiên nhiên như Eggshell Membrane, Collagen Type 2 không biến tính, Collagen Peptide thủy phân, Turmeric Root, Chondroitin Sulfate... hỗ trợ giảm đau trong thoái hóa khớp, viêm khớp. Các tinh chất này góp phần tái tạo sụn khớp, bảo vệ màng hoạt dịch, tăng độ bền và dẻo dai cho khớp.

Bình An