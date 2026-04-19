5 thực phẩm tốt cho mắt nên ăn mỗi ngày

Sản phẩm từ sữa như sữa, sữa chua, phô mai tươi… chứa nhiều khoáng chất giúp cải thiện sức khỏe võng mạc và màng mạch. Nên bổ sung ít nhất một loại thực phẩm từ sữa mỗi ngày để hỗ trợ mắt.
Trứng, đặc biệt là lòng đỏ giàu vitamin A, lutein, zeaxanthin và kẽm. Đây là những dưỡng chất giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, đục thủy tinh thể, đồng thời bảo vệ giác mạc và tăng cường sức khỏe mắt.
Cà rốt có nhiều beta-carotene - tiền chất của vitamin A. Theo các chuyên gia, thực phẩm này không chỉ giúp cải thiện thị lực mà còn hỗ trợ giảm cholesterol. Thêm cà rốt vào canh, luộc hoặc sinh tố để tận dụng tối đa lợi ích dinh dưỡng.
Các loại hạt rất giàu vitamin E, kẽm và chất chống oxy hóa. Chúng có thể giúp chống lại các gốc tự do, bảo vệ tế bào mắt, đồng thời giảm khô mắt. Ăn một nắm các loại hạt như óc chó, hạnh nhân, hướng dương mỗi ngày để mắt sáng khỏe.
Rau xanh như cải bó xôi, cải xoăn chứa nhiều lutein, zeaxanthin và vitamin C - những dưỡng chất tốt cho mắt. Những loại rau này nên ăn sống hoặc chần sơ để giữ tối đa giá trị dinh dưỡng.
Bảo Bảo (Theo Times of India)
Ảnh: Bảo Bảo, AI