5 thực phẩm người bệnh ho đờm nên hạn chế

Cà chua có 95% là nước, 5% còn lại chủ yếu bao gồm carbohydrate và chất xơ. Cà chua giàu chất dinh dưỡng như vitamin A, C, K, B1, B6, folate, kali, mangan, magiê, canxi… có lợi co sức khỏe. Tuy nhiên, nó có hàm lượng histamine khá cao, có thể khiến người không dung nạp histamine bị đau đầu, nổi mẩn da, nghẹt mũi do tăng sản xuất chất nhầy.