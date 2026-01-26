5 thực phẩm nên ăn sau khi uống kháng sinh

Người bệnh sau khi uống thuốc kháng sinh nên ăn sữa chua, tỏi, trứng luộc, ca cao nhằm hỗ trợ hệ tiêu hóa, phục hồi sức khỏe đường ruột.

Kháng sinh được dùng để ức chế hoặc tiêu diệt vi khuẩn gây nhiễm trùng. ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, lưu ý thuốc có thể ảnh hưởng hệ vi sinh đường ruột, làm giảm lợi khuẩn và gây mất cân bằng tiêu hóa. Sử dụng kháng sinh có thể gây đầy bụng, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, thậm chí ảnh hưởng chức năng gan hoặc ruột. Khi điều trị, người bệnh nên bổ sung dưỡng chất phù hợp để hỗ trợ hệ tiêu hóa và giảm tác dụng phụ.

Sữa chua

Sữa chua chứa men vi sinh (probiotic) hỗ trợ bổ sung, khôi phục hệ vi sinh đường ruột về trạng thái cân bằng. Các lợi khuẩn trong sữa chua như lactobacillus, bifidobacterium góp phần làm giảm tiêu chảy do thuốc kháng sinh gây ra. Người bệnh nên ưu tiên sữa chua không đường hoặc ít đường, sử dụng sau khi uống kháng sinh ít nhất 2-3 giờ để tránh làm giảm hiệu quả của thuốc.

Tỏi

Tỏi giàu prebiotic - dạng chất xơ không tiêu hóa được, đóng vai trò làm thức ăn cho lợi khuẩn đường ruột, từ đó giúp chúng phát triển. Bổ sung tỏi với lượng vừa phải trong bữa ăn hằng ngày có thể tăng cường tiêu hóa và khả năng hấp thu dưỡng chất.

Trứng luộc

Sau khi dùng thuốc kháng sinh, gan cần thời gian để chuyển hóa, phục hồi các tế bào bị tổn thương. Protein là thành phần quan trọng hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào gan. Trứng luộc là nguồn đạm chất lượng, dễ tiêu hóa, ít chất béo bão hòa, giúp giảm gánh nặng cho gan và cung cấp axit amin cần thiết, hỗ trợ cơ thể phục hồi sau điều trị.

Bổ sung các dưỡng chất cần thiết sau khi uống thuốc kháng sinh giúp hệ tiêu hóa hồi phục. Ảnh được tạo bởi AI

Thực phẩm giàu chất xơ

Chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột. Sau liệu trình kháng sinh, người bệnh nên tăng cường thực phẩm giàu chất xơ như ngũ cốc nguyên hạt, hạt có vỏ cứng, đậu lăng, hạt mầm, quả mọng, chuối, bông cải xanh.

Bác sĩ Tùng lưu ý chất xơ có thể làm chậm tốc độ hấp thu thuốc. Do đó, người bệnh nên bổ sung nhóm thực phẩm này sau khi đã uống thuốc vài giờ hoặc sau khi kết thúc đợt điều trị.

Ca cao

Ca cao nguyên chất chứa nhiều polyphenol chống oxy hóa có tác dụng như chất xơ prebiotic. Chúng thúc đẩy sự phát triển của các lợi khuẩn lactobacillus, bifidobacterium, đồng thời ức chế một số vi khuẩn có hại cho đường ruột như clostridia.

Để tránh làm giảm hiệu quả thuốc kháng sinh, bác sĩ Duy Tùng khuyến cáo người bệnh không uống rượu bia trong thời gian điều trị. Tránh bổ sung canxi, sắt liều cao cùng thời điểm uống kháng sinh nếu không có chỉ định của bác sĩ. Hạn chế thức ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn nhiều dầu mỡ. Khi xuất hiện triệu chứng bất thường hoặc rối loạn tiêu hóa không giảm sau khi dùng kháng sinh, người bệnh nên đến cơ sở y tế để bác sĩ tư vấn, điều trị phù hợp.

Quốc An